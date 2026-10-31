В Самаре под КРТ планируют расселить 32 дома на Металлурге

На рабочей группе по вопросам комплексного развития территорий (КРТ) при министерстве градостроительной политики Самарской области рассмотрели мастер-план застройки в границах улиц Металлиcтов, Кузнецкая, Свободы и проспекта Металлургов.

Как сообщает минград, в рамках проекта планируется расселение 32 жилых домов. На их месте, судя по приложенному изображению, появятся 10 высоток. Также проект предполагает строительство нового отдельно стоящего детского сада и дополнительного корпуса для существующего детского сада.

Эксперты отметили необходимость дополнительного функционального наполнения территории и организации благоустроенных пешеходных пространств. Проект отправлен на доработку.

Интересно, что в приложенном мастер-плане отражены планы высотной застройки соседних территории — кварталов на пересечении пр. Металлургов и ул. Севастопольской, а также площадки в границах улиц Победы, Юбилейной, Свободы и Каховской.