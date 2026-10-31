В Самаре под КРТ планируют расселить 32 дома на Металлурге

На рабочей группе по вопросам комплексного развития территорий (КРТ) при министерстве градостроительной политики Самарской области рассмотрели мастер-план застройки в границах улиц Металлиcтов, Кузнецкая, Свободы и проспекта Металлургов.
Как сообщает минград, в рамках проекта планируется расселение 32 жилых домов. На их месте, судя по приложенному изображению, появятся 10 высоток. Также проект предполагает строительство нового отдельно стоящего детского сада и дополнительного корпуса для существующего детского сада.
Эксперты отметили необходимость дополнительного функционального наполнения территории и организации благоустроенных пешеходных пространств. Проект отправлен на доработку.
Интересно, что в приложенном мастер-плане отражены планы высотной застройки соседних территории — кварталов на пересечении пр. Металлургов и ул. Севастопольской, а также площадки в границах улиц Победы, Юбилейной, Свободы и Каховской.
Последние комментарии
Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает
... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.
Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!
Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет