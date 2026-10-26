Авито Недвижимость объявила победителей премии "Формула доверия"

23 октября в Москве подвели итоги премии "Формула доверия", организованной Авито Недвижимость. Награды вручили 63 жилым комплексам и 55 девелоперам, представляющим девять российских регионов. Определение победителей проходило на базе специальной скоринговой системы: в расчёт брали совокупный опыт 40 миллионов пользователей платформы, обратную связь от жильцов, речевую аналитику звонков в отделы продаж и соблюдение девелоперами заявленных сроков сдачи объектов.

Всего было выделено 12 номинаций, ключевая из них — девелопер года — для компаний, которые показали лучший результат по всем критериям. Гран‑при "Девелопер года в России" — забрал ПИК. Ключевая из них — девелопер года — для компаний, которые показали лучший результат по всем критериям. Лучшими застройщиками в девяти регионах-участниках стали Гранель (Московская область), ПИК (Москва), Группа "ЛСР" (Санкт-Петербург), ИСГ "МАВИС" (Ленинградская область), Ак Барс Дом (Татарстан), РСГ-Академическое (Свердловская область), ГК "ЮСИ" (Ростовская область), Брусника (Тюменская область) и DOGMA (Краснодарский край)1.

В номинации "Желанный проект" выбирали победителей в четырех сегментах — премиум, бизнес, комфорт и стандарт. Ключевым фактором здесь выступал устойчивый пользовательский интерес: система отслеживала, насколько часто посетители просматривают и сохраняют карточки ЖК, возвращаются к тем или иным объектам и переходят к контактам девелоперов.

Особое внимание организаторы уделили проектам, востребованным среди молодых пользователей платформы и семей с детьми. Здесь акцент скоринговой модели сделали на показателях финальной части воронки продаж, доступных в экосистеме Авито Недвижимости, — в первую очередь на конверсии в контакт с застройщиком. Такие обращения обычно связаны с уточнением деталей или обсуждением условий приобретения жилья.

Отдельное направление премии "Формула доверия" связали с качеством работы застройщиков и исполнением ими обязательств. Так, в номинации "Стандарт качества" главным ориентиром служила тональность отзывов реальных жильцов: они делились на Авито Недвижимости мнением о качестве строительных работ, отделке, шумоизоляции и общем впечатлении от жилого комплекса. Это позволяет будущим покупателям опираться на реальный пользовательский опыт. В номинации "Комфортная среда для жизни" отметили объекты, где пользователи положительно отзывались о благоустройстве территории ЖК, удобной инфраструктуре района и транспортной доступности.

Победу в номинации "Высокий сервис онлайн‑продаж" одержали застройщики, отличавшиеся оперативностью и полнотой взаимодействия с клиентами. Они не только быстро реагировали на первичные обращения, но и помогали разобраться в тонкостях проекта — например, рассказывали про материалы отделки, конструктивные особенности здания или видовые характеристики конкретных квартир. При этом половина итогового балла в этой категории формировалась за счёт речевой аналитики звонков: оценивали содержательность консультаций, корректность ответов и скорость обработки запросов. Номинация "Надёжный застройщик" выделяла девелоперов, наиболее строго придерживавшихся утверждённых сроков сдачи объектов.

Победители получат специальный цифровой бейдж на Авито Недвижимости. Он будет отображаться в разделе "Недвижимость", на страницах девелоперов, в карточках жилых комплексов и квартир. Бейдж поможет пользователям быстрее увидеть ключевые преимущества проекта, понять, на какую аудиторию он ориентирован, и выбрать подходящий вариант, в том числе другой ЖК, похожий по целевым параметрам. Дополнительную информацию о победителях можно получить на официальном сайте премии.

"Выбирая новостройку, люди смотрят не только на цену и планировку. Им важно понимать, что говорят жители сданных корпусов о качестве дома и среде вокруг, как девелопер отвечает на вопросы и соблюдает ли сроки сдачи. На наш взгляд, сегодня девелоперы конкурируют за доверие покупателей, которое складывается из реального опыта жителей и того, как компании выполняют свои обязательства. "Формула доверия" помогает сделать эти важные для выбора сигналы заметными. Бейдж победителя премии дает покупателю дополнительный ориентир при выборе новостройки, а девелоперу — возможность показать сильные стороны своей работы", — прокомментировал Дмитрий Алексеев, управляющий директор направления первичной недвижимости Авито Недвижимости.

1 Скоринг Гран-При считался внутри региона среди девелоперов с достаточным портфелем: 15% желанность проектов + 25% качество + 5% сервис + 15% инфраструктура и среда для жизни + 30% надёжность + 10% объём портфеля объектов.