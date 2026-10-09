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Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

Самарская область попала в топ-5 по числу участков в зонах затопления и подтопления

САМАРА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области 154708 земельных участков находятся в границах установленных зон затопления и подтопления (ЗЗП), подсчитал сервис проверки земельных участков ГИСЛС. 70% из них не заняты зданиями. При этом 4 августа 2026 г. вступил в силу закон, запрещающий строительство домов в той части участка, которая находится в зоне ЗЗП.

Фото: https://gisls.ru/

По числу участков в ЗЗП Самарская область на пятом месте в России - после Краснодарского края, Свердловской области, Дагестана и Ростовской области.

4 августа 2026 г. вступил в силу ФЗ от 04.08.2026 №301 "О внесении изменений в статьи 24 и 67.1 Водного кодекса и статью 3 ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений". Главным новшеством стал запрет на строительство объектов капитального строительства в границах зон затопления и подтопления, за исключением строительства сооружений инженерной защиты.

В Самарской области 145882 участка целиком или почти целиком (не менее 95% площади) находятся в зоне ЗЗП. Больше всего таких участков в Кинеле - 21343, Волжском районе - 20143 и Куйбышевском районе Самары - 17758.

Зона затопления - территория, которую заливает водой во время половодья или паводка. Зона подтопления окружает ее: поверхность там не заливает, но поднимается уровень грунтовых вод.

Судя по карте ГИСЛС, в ЗЗП вошли такие развивающиеся районы многоэтажной застройки, как Волгарь, Южный город, Самарское заречье, Сухая Самарка. В ЗЗП практически целиком попали также населенные пункты, активно застраиваемые индивидуальным жильем - села Рождествено и Черноречье, поселки Гранный и Рубежный.

Как отмечают в ГИСЛС, почти 58 тыс. участков лежат в зоне подтопления только потому, что ее границу проводили по прежней методике - по глубине грунтовых вод. По правилам, которые действуют с 5 июня 2024 года (полоса 50 м вдоль зоны затопления), они оказались бы вне зоны. При этом само новое правило установленных границ не меняет.

"Участок теперь нужно проверять до покупки, а не после. Если он целиком расположен в зоне затопления или подтопления, нового дома на нем не построить и не зарегистрировать. Многие зоны подтопления проводили еще по глубине грунтовых вод, и они шире полосы 50 метров, которую требуют правила с 2024 года. Само новое правило старых границ не меняет, поэтому важно знать, где проходит граница именно вашей зоны", - сообщил создатель сервиса ГИСЛС Леонид Соловьев.

Ранее ситуацию с ЗЗП комментировали в министерстве строительства Самарской области, заверяя, что нет оснований для отказа в выдаче разрешения на ввод объектов строительства в связи с новыми требованиями. При этом отмечалось, что федеральный Минстрой занимается доработкой принятого закона, в том числе в отношении объектов индивидуального жилищного строительства.

"Мы видим обеспокоенность жителей, особенно тех, кто получил землю и разрешения на строительство по ранее выданным участкам и градостроительным планам земельных участков. Сегодня я не советовал бы делать преждевременные выводы и тем более говорить людям, что они потеряли возможность строительства или что их участки будут заменены. Мы внимательно следим за этой работой вместе с коллегами из Минстроя России. Как только появятся дополнительные решения и уточненный порядок действий, обязательно доведем эту информацию до жителей", - подчеркивал врио министра строительства Самарской области Александр Фомин.

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