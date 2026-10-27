Площадку в 52 га около Петра Дубравы хочет забрать застройщик из Кирова

Кировское ООО "КИНО Развитие" стало единственным участником аукциона, где выставлялся участок в 52,3 га около пгт Петра Дубрава в Волжском районе.

Напомним, аукцион объявил финансовый институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ. Площадка между магистралью "Центральная" и жилой застройкой предназначена под комплексное развитие территории (КРТ).

На торги было выставлено право аренды участка на 15 лет. Начальная цена за право заключить договор о КРТ установлена в 11,19 млн рублей. При этом предусмотрена еще и арендная плата в 21,39 руб. за 1 кв. метр площади в год, то есть те же 11,19 млн рублей. Кадастровая стоимость участка при этом составляет 383,18 млн рублей.

Победитель аукциона будет обязан построить от 200,3 до 250,4 тыс. кв. м жилья. Возможны несколько вариантов застройки с возведением малоэтажных и/или среднеэтажных домов. Также договором о КРТ предусмотрено строительство школы вместимостью от 1100 детей и детского сада от 460 детей.

Протокол определения участников был составлен на прошлой неделе. По условиям торгов, договор о КРТ должен быть подписан не позднее 30 рабочих дней со дня оформления протокола об итогах аукциона.

ООО "КИНО Развитие", по данным ИАС Seldon.Basis, учреждено в ноябре 2025 года. Уставный капитал общества - 20 тыс. рублей. Директор и владелец 95% в уставном капитале - Роман Голышев. Ему также подконтрольны ООО СЗ "КИНО девелопмент", ООО Спецзастройщик "Фьюжн", ООО Спецзастройщик "ЮТЕРРА", ООО Спецзастройщик "КИНО на Горького". Также ему аффилировано АО Спецзастройщик "АРСО". Общая выручка этих компаний превышает 2,44 млрд рублей.