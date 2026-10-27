Самара стала столицей традиционных танцев России

С 23 по 25 октября в Самаре состоялся XII Всероссийский фестиваль-конкурс традиционного народного танца "Перепляс". Не просто смотр талантов, а ожившие в танцевальном рисунке традиции. Более 200 участников из 15 регионов — от Коми до Красноярского края, от Ханты-Мансийска до Москвы — доказали, что народный танец сегодня выглядит по-прежнему современно и невероятно красиво.

Фестиваль открылся 23 октября в Самарском театре юного зрителя "СамАрт". Тон праздничному вечеру задали пензенские "Вензеля" — заслуженный коллектив народного творчества РФ, показавший отрывок из спектакля по обычаям русского народного календаря. Сама фестиваль начался еще утром: пока зрители собирались, на площадках шли смотр-конкурсы программ и мастер-классы по традиционной хореографии.

Главная цель "Перепляса" — передать богатство нематериального этнокультурного достояния детям и молодежи. В конкурсной программе участники показывают танцевальные шедевры, которые коллективы вместе со своими хореографами буквально по крупицам собирали в фольклорных экспедициях и восстанавливали по записям старых этнографов, а также авторские современные постановки на основе народных танцев российской глубинки.

География участников: Вологодская, Челябинская, Нижегородская, Тверская, Брянская, Саратовская, Кемеровская, Свердловская области, Красноярский край, Югра, Республика Коми. Каждый привез то, чем дышит его земля: степенные хороводы, задорные кадрили, степные пляски и четко выверенные обрядовые формы.

"География фестиваля впечатляет, и она в очередной раз доказывает: Россия — это огромная, многонациональная семья, объединенная общей любовью к своим корням. Вы доказываете, что народный танец — это не музейный экспонат, а живой язык, на котором говорит новое поколение. Он меняется, дышит, впитывает современность, но при этом сохраняет свою генетическую память, душу и уникальный ритм", — обратилась к участникам министр культуры Самарской области Екатерина Матвеева.

В фокусе внимания — молодежь. В молодежном комплексе "Дирижабль", где проходили основные конкурсные битвы аккомпаниаторов (живой звук гармони и балалайки стали отдельным украшением сцены), юных талантов собрали на вечерке. "Волжская вечера. Танцевальные традиции левобережья Волги" — это интерактивная площадка, где нельзя просто сидеть и смотреть, здесь нужно вставать в круг и в пары и танцевать. Это глубокий разбор регионального хореографического материала: парные танцы, кадрили и игры, собранные в разные годы именно в Самарской губернии.

Сами участники говорят, что едут сюда опытом и связью поколений. "Мы как студенты Самарского областного училища культуры едем в экспедиции, записываем, как бабушки нам поют. Далее мы расшифровываем эти песни по ноткам, текст песни, потом потихонечку начинаем разучивать, чтобы потом передавать традицию дальше и дальше. Потому что это нужно ценить, без этого никуда", — рассказала участница конкурса, студентка Самарского областного училища культуры Валерия Савенко.

"Перепляс" собрал на одной площадке не только солистов, коллективы и аккомпаниаторов, но и исследователей. Во время фестиваля читали лекции по традиционной хореографии, на круглых столах руководители делились опытом и обсуждали проблематику.

"Благодаря искусству человек чувствует свои корни, чувствует свою идентичность, а так как народа в нашей стране много, но страна у нас одна, Россия, и поэтому через искусство, через народное творчество, которое является базисом для всех, наверное, остальных направлений и жанров, ощущается единство", — отметил Дмитрий Морозов, руководитель Центра русского фольклора Государственного Российского Дома народного творчества имени В. Д. Поленова, доцент Московского государственного института культуры, заместитель председателя правления Российского фольклорного союза (г. Москва).

С каждым годом, это отмечают и жюри, и участники, уровень исполнительского мастерства участников конкурса растет.

"На "Переплясе" всегда царит праздничная атмосфера, сближающая людей. Радостно было встретить старых знакомых и приобрести новых. Конкурс становится все интереснее, а побеждать на нем все труднее. Хочется пожелать долгих лет и процветания этому великолепному фестивалю-конкурсу", — поделился Владимир Склизков, руководитель семейного коллектива из города Клина.

Лучшие коллективы вышли на гала-концерт, а звание носителей и хранителей народной культуры подтвердили награды фестиваля. Из 43 лауреатов 11 — наши, самарские коллективы.

Лауреат I степени в ансамблевом исполнительстве и обладатель специального приза жюри — коллектив студентов кафедры педагогики и этнокультурного образования Челябинского государственного института культуры (г. Челябинск, руководитель Нэля Мартынова концертмейстер Артемий Тельцов).

Лауреатом I степени в номинации "Сольная пляска" и обладателем гуслей ручной работы — специального приза жюри — стала самарчанка Екатерина Кислицина (руководитель Елена Меркурьева, концертмейстер Антон Загороднов). Антон Загороднов получил диплом за лучшее инструментальное сопровождение.