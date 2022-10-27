В рамках финального этапа завершились общественное и экспертное голосования за лучшую граффити-работу. Самарскую область представляет проект "#киберусь" художника-дизайнера из Самары Семена Маверского.

"Целью новой работы для ФормАрт было связать культуру прошлого и будущего, нашу культуру. В процессе создания эскиза первой ассоциацией была как раз девушка в русском народном костюме, которая и коня на скаку остановит, а в недалеком будущем, может, и нейросеть создаст. В современном мире все изменяется, смешивается, но две вещи, думаю, всегда остаются неизменными - это наши традиции и, конечно, наши красивые девушки. К слову, в большей части своих работ я стараюсь использовать именно женский образ. В нем тоже сочетаются и природная красота, и достижения в области современных технологий", - рассказал о своем проекте Семен.

Жители регионов ПФО, региональные и федеральные эксперты в этом году оценивали работы художников, объединенные единой тематикой "Сквозь время". Всего в отборочный этап прошли 14 работ из всех регионов округа. В общественном голосовании приняли участие более 100 тысяч человек.

По результатам общественного голосования выявлены следующие лидеры: Саратовская область с граффити "Кот Саратовскiй", Самарская область с работой "#киберусь", Республика Башкортостан с работой "Покровительница кочевников" и Чувашская Республика с работой "Творчество".

Напомним, в прошлом году в таком же конкурсе одним из победителей стал самарский художник. Глава региона Дмитрий Азаров неоднократно отмечал, что в Самарском крае живут талантливые и креативные люди, готовые формировать новую, современную городскую среду и создавать новые точки притяжения для комфортного отдыха людей.

Итоги фестиваля "ФормART" будут оглашены 2 ноября во время онлайн-трансляции на сайте formartpfo.ru с участием представителей всех регионов округа: финалистов, членов регионального оргкомитета и жюри. За прямым эфиром могут наблюдать все желающие.