В самарской галерее ремесел откроется выставка мастеров филейно-гипюрной вышивки

В четверг, 6 февраля, в галерее ремесел Агентства социокультурных технологий (Самара, ул. Некрасовская, 78) откроется выставка "Гипюровый лес" (0+), посвященная искусству самарской филейно-гипюрной вышивки.

В России эта вышивка известна уже не одно столетие, но именно на самарской земле плетение по сетке расцвело и обросло особенностями и неповторимым почерком.

Филе — в переводе с французского означает сетка. Сначала мастера плетут сетки, а по сетке уже вышивается узор. Всего на выставке мастеров филейно-гипюровой вышивки "Гипюровый лес" представлено более 80 самых разных изделий, выполненных в данной технике. Большая заслуга в развитии филейно-гипюрной вышивки В Самарской области, да и по всей России — нашей землячки Надежды Тазовой. Она не только много лет отдала преподаванию и обучению этому мастерству, но и написала учебник "Ручное филейное плетение и филейно-гипюрная вышивка", который в советские годы не раз переиздавался, и до сих пор по нему обучаются мастерицы.

"Мы знаем всех мастеров в Самарской области, которые занимаются этим видом творчества. Ремесло достаточно сложное, немассовое, можно сказать, даже элитарное, — рассказал Игорь Жаткин, директор Агентства социокультурных технологий. — Чтобы его освоить, требуются годы тренировок. Но те, кто постигает науку плетения по сетке, уже не могут от ремесла отказаться. Наша задача — не только сохранить эту самарскую самобытность, но и привести как можно больше людей в заповедный мир филейно-гипюрной вышивки".

На выставке представлены изделия самарских мастеров — учеников Надежды Тазовой — Нины Белявской, Ольги Якуниной, Марины Посеряевой и других последователей этого вида рукоделия.

Ольга Якунина хранит верность мастерству уже около 30 лет: "Занимались у Надежды Тазовой, все школьники тогда хотели еще брать уроки вязания, но Надежда Афанасьевна, настоящий подвижник филейно-гипюрной вышивки, любила повторять, что вязанию и так можно научиться, а вы учитесь плести, пригодится на всю жизнь".

Нина Белявская многие годы работала в учебных заведениях Самары, к ней в кружок по филейно-гипюрной вышивке приходили даже мальчишки, будущие футболисты. "И такая тишина стояла на занятиях, — рассказывают сегодня ее коллеги. — Никто не шумел, все старались. Нина Ивановна пообещала, что каждый уйдет со своим изделием. И, действительно, все сплели себе по салфетке".

Марина Посеряева, к сожалению, безвременно ушла из жизни, но память о ней хранится в сердцах поклонников ремесел.

Ученица Марины Посеряевой, Ольга Сидорова продолжает ее дело в образовательном центре "Камертон" пос. Безенчук. "Недавно я никак не могла справиться с узором "козлик" на салфетке, — рассказывает Ольга Николаевна. — До четырех утра сидела. И хотите верьте — хотите нет, мне в этот день Марина Петровна приснилась, радостная такая. На другой день, я села и одним махом вышила тот фрагмент, который у меня не шел".

Первыми с новой выставкой познакомятся студенты декоративно-прикладного отделения Самарского областного училища культуры, факультета культурологии СГИК. Они смогут принять участие в ознакомительном мастер-классе по самарской филейно-гипюрной вышивке.

"Чтобы заниматься филейно-гипюрной вышивкой, требуется не только максимальная сосредоточенность, но еще и математическое мышление. Если вы понаблюдаете за процессом вышивания — здесь присутствует точный расчет, выверенный алгоритм действий, — отметил куратор выставки Олег Баулин. — Неслучайно многие мастера вышивки в прошлом — инженеры, бухгалтеры, поклонники точных наук".

Художник выставки "Гипюровый лес" Урсула Берг считает, что такой предмет как вышивка требует бережного отношения и в то же время свежего взгляда, когда речь заходит об экспонировании: "Мы привыкли к определенной подаче работ, созданных художественным ручным трудом. Но рассматривая эти салфетки, рушники, предметы одежды, украшения я вижу огромный потенциал для экспонирования и представления их публике так, чтобы посетители удивлялись, влюблялись, подолгу рассматривали работы наших мастеров, а в итоге возвращались на выставку снова и снова".

Также в галерее ценители ремесел познакомятся с различными видами кружевоплетения — фриволите, ришелье, коклюшечное кружево, вязание крючком.

Проект галереи ремесел осуществляется на грантовые средства Президентского фонда культурных инициатив. Это новое выставочное пространство, где мастера декоративно-прикладного творчества, народных художественных ремесел и промыслов Самарской области смогут демонстрировать свои изделия. Инициаторы создания подобного креативного пространства для ремесленников региона — Агентство социокультурных технологий и общественная организация "Содружество детских и молодежных объединений".

Вход выставку свободный. Групповые экскурсии по предварительной записи: 331–23– 55, dpi.ast@mail.ru.