В Исаклинском районном ДК выступил Самарский губернский русский народный хор

ИСАКЛЫ. 10 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Фото: министерство культуры Самарской области

Искреннее, живое искусство коллектива не оставило равнодушным никого в переполненном зале. Зрители не только слушали — они искренне откликались на каждую песню: дружно подпевали артистам и провожали каждый номер оглушительными, по-настоящему бурными аплодисментами.

Организаторы гастрольного тура: Агентство социокультурных технологий, Культурный центр "Добро", при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, министерства культуры Самарской области и муниципальных органов управления культуры Самарской области.

