В Новокуйбышевске мужчина, не сумевший оформить инвалидность, отомстил семье медиков

В Новокуйбышевске вступил в силу обвинительный приговор пациенту городской больницы, умышленно повредившему личный автомобиль врача, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Летом 2024 г. в полицию Новокуйбышевска обратилась врач городской больницы. Она сообщила о повреждении автомобиля. Общая сумма ущерба составила более 113 тыс. рублей.

Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили номера авто, на котором скрылся злоумышленник. Так же на записях с камер видеонаблюдения потерпевшая узнала по характерным приметам и одежде мужчину, который повредил ее транспортное средство. Им оказался ее пациент, 60-летний новокуйбышевец, который высказывал недовольство работой ее мужа — врача городской больницы.

На мужчину завели уголовное дело по статье "Умышленное повреждение имущества". Он пояснил, что ранее обращался к мужу потерпевшей с просьбой оформить инвалидность. Мужчина рассчитывал с помощью приобретенного статуса решить проблему с кредитными обязательствами. В предоставлении инвалидности ему отказали, и тогда он разгневался. Не сумев уладить ситуацию, мужчина приехал на стоянку возле больницы и монтировкой повредил автомобиль, принадлежащий семье врачей.

Новокуйбышевский городской суд Самарской области вынес обвинительный приговор и назначил пожилому мужчине наказание в виде штрафа в 20 000 рублей. Кроме того, преступник полностью возместил причиненный ущерб, а также выплатил компенсацию за моральный вред. Приговор вступил в законную силу.