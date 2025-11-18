16+
Суды Происшествия

Житель Самарской области потерял деньги, пытаясь купить мопед

САМАРА. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Прокуратура Алексеевского района Самарской области через суд добилась возврата похищенных у местного пенсионера денег.

В феврале 2024 г. 67-летний мужчина решил купить мопед, нашел в интернет-магазине подходящую модель и перевел деньги — 26,6 тыс. рублей. Однако покупку он так и не дождался.

Правоохранители нашли владельца счета, на который ушли деньги потерпевшего. После этого прокуратура подала иск о взыскании денег с получателя по месту его проживания. В результате Томский районный суд Томской области согласился с требованиями надзорного ведомства.

Гид потребителя

