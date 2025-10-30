Экс-чиновник из Тольятти "химичил" с торгами по контракту на 100 млн рублей

В Тольятти суд рассмотрел уголовное дело бывшего руководителя городского департамента дорожного хозяйства и транспорта, которого обвиняли в воспрепятствовании предпринимательской деятельности. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Весной 2024 года МКУ "Центр хозяйственно-транспортного обеспечения" объявило открытый конкурс на ремонт дорог. Руководитель департамента поручил подчиненным занизить в конкурсных документах количество исполненных ранее контрактов одному из участников торгов. Это привело к победе другого подрядчика. Сумма муниципального контракта составляла 100 млн рублей.
Уголовное дело возбудили после прокурорской проверки.
Суд на полтора года запретил экс-чиновнику занимать должности на госслужбе в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных, административно-хозяйственных полномочий, и оштрафовал на 50 тыс. рублей.
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.