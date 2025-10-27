Экс-адвоката из Самары осудили за обещание отправить клиента на СВО за 3 млн рублей

Суд Кировского района Самары вынес приговор бывшему адвокату Сергею Липкусю. Его обвиняли в покушении на крупное мошенничество.

Напомним, речь идет про Сергея Липкуся. Началось все с того, что правоохранители узнали о причастности к аферам нескольких человек. Это Анатолий Игаев, Хабибулло Шодиев, Сергей Морозов и Александр Евсеев. Мужчины входили в доверие к военнослужащим. Затем обманом получали деньги якобы за услуги в сфере жилищного обеспечения. Но услуги и не собирались оказывать.

"Ущерб от данной противоправной деятельности составил более 15 млн рублей. Решением Волжского районного суда Самарской области Игаев А. И., Шодиев Х. Н., Морозов С. П. и Евсеев А. Е. признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Все четверо фигурантов приговорены к реальному лишению свободы на сроки от четырех с половиной до восьми лет в колониях общего и строгого режимов, а также к штрафам на общую сумму 1,9 млн рублей. 14 августа 2025 г. приговор вступил в законную силу", — рассказывали ранее в УФСБ по Самарской области.

Одним из адвокатов по этому делу и был Сергей Липкусь. По версии следствия, он рассказал подзащитному о возможности избежать уголовного наказания, заключив контракт о прохождении военной службы в ВС РФ. Однако, по словам адвоката, решение такого вопроса с должностными лицами правоохранительных органов требовало вознаграждения 3 млн рублей. Клиент согласился, но, усомнившись в законности таких действий, обратился к правоохранителям.

Суд назначил бывшему адвокату год и четыре месяца лишения свободы в колонии общего режима, сообщили в СУ СКР по Самарской области.

Еще один адвокат по тому же делу, Надырше Джубандиков, является подозреваемым в похожей афере. В его обвинении также фигурирует сумма 3 млн рублей.