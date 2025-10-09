Дело банды Гатагажева будут рассматривать с участием присяжных

В четверг, 9 октября, в Самарском областном суде прошло предварительное слушание по уголовному делу в отношении Хизара Гатагажева, Магомеда Жемолдаева и Достонбека Халназарова.

Напомним, по версии следствия, они были членами банды, которую возглавлял Гатагажев. Группа занималась вымогательством и совершала разбойные нападения на жителей Самары и Волжского района. В частности, есть данные, что с июня 2023 г. по март 2024 г. злоумышленники совершили шесть преступлений. При обысках у них изъяли оружие кустарного производства.

Группировку связывали также с заработком на криптовалюте. По неофициальным данным, при обысках у них могли обнаружить майнинговое оборудование.

При окончании предварительного следствия и ознакомлении с материалами дела двое 24-летних обвиняемых ходатайствовали о рассмотрении судом присяжных. Суд это ходатайство удовлетворил. Первое заседание назначено на 31 октября с вызовом кандидатов в присяжные.