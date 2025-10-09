Дело банды Гатагажева будут рассматривать с участием присяжных

В четверг, 9 октября, в Самарском областном суде прошло предварительное слушание по уголовному делу в отношении Хизара Гатагажева, Магомеда Жемолдаева и Достонбека Халназарова.
Напомним, по версии следствия, они были членами банды, которую возглавлял Гатагажев. Группа занималась вымогательством и совершала разбойные нападения на жителей Самары и Волжского района. В частности, есть данные, что с июня 2023 г. по март 2024 г. злоумышленники совершили шесть преступлений. При обысках у них изъяли оружие кустарного производства.
Группировку связывали также с заработком на криптовалюте. По неофициальным данным, при обысках у них могли обнаружить майнинговое оборудование.
При окончании предварительного следствия и ознакомлении с материалами дела двое 24-летних обвиняемых ходатайствовали о рассмотрении судом присяжных. Суд это ходатайство удовлетворил. Первое заседание назначено на 31 октября с вызовом кандидатов в присяжные.
Последние комментарии
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.