В Самаре 14 человек осудили за торговлю наркотиками через интернет-магазин Экс-главе самарского Росимущества Кинжабаеву запросили шесть лет колонии Застройщик Михаил Жуков отправится в колонию за сокрытие от налоговой 66 млн рублей В Самаре суд оправдал экс-депутата Андрея Майера В Самаре вынесли приговор судоводителю, столкнувшемуся с "Валдаем"

Суды Происшествия

Осужденному директору застройщика "Прогресс-Н" не разрешили выйти из колонии по болезни

САМАРА. 17 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Красноярский районный суд Самарской области отказал осужденному ранее руководителю строительной фирмы в освобождении от отбытия наказания из-за болезни. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Напомним, в 2023 г. Ленинский районный суд Самары вынес приговор директору компании-застройщика "Прогресс-Н". Его признали виновным в крупном мошенничестве. В 2016 г. ООО "Прогресс-Н" приняло на себя обязательства завершить строительство проблемного объекта на ул. Революционной, 148а и удовлетворить права 144 дольщиков на получение 136 квартир.

В рамках госпрограммы фирма получила из областного бюджета субсидию 50 млн рублей. В 2019 г. дом достроили и ввели в эксплуатацию, однако права восьми дольщиков так и не удовлетворили. Предназначавшиеся им квартиры стоимостью 16 млн руб. директор передал другим лицам, а полученные за них средства похитил. Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.

При этом сообщалось, что в минстрое изначально передали компании список обманутых дольщиков, но позже суд в рамках банкротства предыдущего застройщика - "Монтэк" признал права еще 22 человек. Это привело к увеличению обязательств застройщика по конкурсу минстроя. На такую нагрузку компания не рассчитывала, а свободные площади на тот момент уже распродали. Минстрой предложил отдать квартиры 22 гражданам и вернуть покупателям деньги. Но такой вариант не устроил ни застройщика, ни дольщиков. В итоге ООО "Прогресс-Н" обанкротилось, а директора осудили.

Затем уголовное дело завели на бывшего руководителя управления контроля в области долевого строительства министерства строительства Самарской области Дмитрия Мелихова. Его обвинили в халатности. "Вследствие небрежного и недобросовестного отношения к службе Дмитрия Мелихова более двух десятков дольщиков ООО "Прогресс-Н" не получили ни жилья, ни возмещения от Фонда развития территорий", - говорилось в постановлении суда. И Мелихов даже признал вину, но от наказания его освободили за истечением сроков давности.

Теперь же бывший директор "Прогресс-Н" просил освободить его от оставшегося срока в колонии по состоянию здоровья. Но суд посчитал, что имеющиеся заболевания не мешают ему находиться в исправительном учреждении.

