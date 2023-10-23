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Суды Происшествия

Директор "Прогресс-Н" получил четыре года колонии за мошенничество

САМАРА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ленинский районный суд Самары вынес приговор по уголовному делу в отношении директора компании-застройщика "Прогресс-Н". Он признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), сообщает прокуратура Самарской области.

Фото: https://progress-n.site/

В суде установлено, что в 2016 г. директор строительной организации ООО "Прогресс-Н" принял на себя обязательства по завершению строительства проблемного объекта на ул. Революционной, 148а и удовлетворению прав 144 участников долевого строительства на получение 136 квартир.

Для этой цели в рамках государственной программы по развитию жилищного строительства он получил из областного бюджета субсидию в размере 50 млн рублей. В 2019 г. дом был достроен и введен в эксплуатацию, однако права восьми дольщиков не удовлетворены.

Предназначавшиеся им квартиры стоимостью 16 млн руб. были переданы директором другим лицам, полученные за них средства похищены.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил мужчине наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. 

Восстановление прав дольщиков находится на контроле прокуратуры.

Напомним, директором "Прогресс-Н" является Николай Нешпор. Дом на Революционной - это недострой компании "Монтэк", который в 2015 г. взялось завершить ООО "Прогресс-Н", выигравшее соответствующий конкурс минстроя.

Как ранее пояснял Волга Ньюс сам Нешпор, дом строился на средства компании и деньги, полученные от продажи свободных площадей. Однако с 2017 по 2019 г. в рамках банкротства "Монтэка" судом были признаны права еще 22 обманутых дольщиков. При этом решения вынесены в отношении недостроя, которого на балансе банкрота нет. Затем новые дольщики через суд добились прекращения прав требования дольщиков ООО "Прогресс-Н". При этом суд указал, что поскольку компания не может передать индивидуально-определенную вещь своим дольщикам, то истцы вправе потребовать возмещения убытков от застройщика.

Это привело к увеличению обязательств "Прогресс-Н" по конкурсу минстроя. Компания обратилась в ведомство за разрешением спорного вопроса. Предложенный вариант - отдать квартиры 22 гражданам и вернуть покупателям "Прогресс-Н" деньги - не устроил ни застройщика, ни его дольщиков.

В декабре 2021 г. тема дошла до председателя СК России Александра Бастрыкина, который поручил руководителю следственного управления по Самарской области Марату Галиханову доложить о результатах процессуальной проверки по факту халатности должностных лиц регионального министерства строительства.

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