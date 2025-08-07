Самарец избил мать и чуть не убил подругу

В Самаре суд вынес приговор особо опасному рецидивисту, которого признали виновным в нападении и покушении на убийство. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В январе 2025 г. пьяный мужчина дома на ул. Фрунзе набросился на мать за то, что она сделала замечание о количестве выпитого алкоголя.
В феврале того же года самарец выпивал с приятельницей. В какой-то момент они поссорились. Мужчина ударил подругу деревянным табуретом, а затем шесть раз ножом. Потерпевшая смогла выжить лишь благодаря тому, что мать рецидивиста сразу вызвала "скорую".
Суд приговорил злоумышленника к 10 годам лишения свободы в колонии особого режима и ограничению свободы на год.
