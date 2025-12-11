16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Задержанный ФСБ с "миллионами для налоговой" обжалует приговор В Новокуйбышевске мужчина, не сумев оформить инвалидность, отомстил семье медиков Директора ООО "Импульс" Лысова "взяли" с 3 млн для "переговоров с заводом" В Самаре отменили приговор высокопоставленному железнодорожнику за махинации Потерпевшая написала заявление против отправки осужденного по делу "Индейцев" на СВО

Суды Происшествия

Задержанный ФСБ с "миллионами для налоговой" обжалует приговор

САМАРА. 11 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 320
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарский областной суд начал рассматривать жалобы юриста Андрея Осипова и его предполагаемого подельника Сергея Пичугина. Интересно, что сторона защиты ранее настаивала, что мужчины — не мошенники, а в этой истории шла речь о "честной взятке".

Как отметил адвокат Андрея Осипова Дмитрий Курмаев, сейчас приговор обжалуют все стороны. Адвокаты просят вернуть дело на доследование. Следующее заседание суда состоится 22 декабря.

Напомним, юрист по фамилии Осипов представлял интересы фирмы "ТехноСтройГрупп-1". Силовики "взяли" его во время спецоперации у парковки возле ТЦ "ГудОК" в Самаре. Как сообщала тогда пресс-служба УФСБ по Самарской области, "мужчина знал о намерении собственников строительной фирмы региона сменить учредителя и директора и предложил выступить в качестве посредника при передаче денег неустановленным сотрудникам ФСБ России и ГРУ ГШ ВС России".

"ТехноСтройГрупп-1" занимается строительством промышленных и гражданских объектов, в том числе особо опасных и технически сложных. Причастность сотрудников ФСБ России и ГРУ ГШ ВС России к противоправной деятельности не подтвердилась, рассказывали в ФСБ. А Осипов подпал под обвинения в мошенничестве. Далее он пошел на сотрудничество со следствием и написал явку с повинной, где указал, что в еще одном случае получил от той же фирмы 12 млн руб. для передачи в ФНС, чтоб договориться о снижении официальной суммы налогов. Уголовное дело возбудили по статье "Мошенничество" — наказание по ней может быть меньше, чем за посредничество во взяточничестве. Но Осипов пытался доказать, что он не мошенник, а "честный коррупционер".

"В офисе "ТСГ-1" на Московском шоссе, 43 в Самаре я получил 12 млн руб. для передачи через моих знакомых сотрудникам ФНС России. Обязуюсь дать подробные показания и активно способствовать раскрытию преступления", — писал Осипов в явке с повинной.

В суде Осипов пытался доказать, что давал в ФНС взятку через знакомого Александра Василенко за снижение налогов с 83 млн до 15 млн руб., а затем и вовсе для "ликвидации недоимки" в арбитражном суде.

"Есть и определенные записи разговоров, где речь идет о 12 млн рублей. Но потерпевшие говорят, что деньги давались Осипову на уплату налогов. А сам же он объясняет, что нес взятку", — рассказывал адвокат Осипова Дмитрий Курмаев.

При этом, по словам защитника, Осипов признает, что сам вносил ложные сведения в документы. А кроме того, крупную сумму налога согласовывали в высших инстанциях ФНС, но после истории с 12 млн сумма недоимки снизилась по тому сценарию, который проговаривался Осиповым. А вот сотрудники налоговой отрицают, что получали или брали взятки. В итоге Осипова приговорили к шести годам колонии за мошенничество и покушение на мошенничество, а предположительно помогавшего ему главу фирмы Пичугина — к четырем годам за покушение на мошенничество.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Ольга Захарова (Ветчинкина) 20 ноября 2024 08:48 Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда

А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4