Задержанный ФСБ с "миллионами для налоговой" обжалует приговор

Самарский областной суд начал рассматривать жалобы юриста Андрея Осипова и его предполагаемого подельника Сергея Пичугина. Интересно, что сторона защиты ранее настаивала, что мужчины — не мошенники, а в этой истории шла речь о "честной взятке".

Как отметил адвокат Андрея Осипова Дмитрий Курмаев, сейчас приговор обжалуют все стороны. Адвокаты просят вернуть дело на доследование. Следующее заседание суда состоится 22 декабря.

Напомним, юрист по фамилии Осипов представлял интересы фирмы "ТехноСтройГрупп-1". Силовики "взяли" его во время спецоперации у парковки возле ТЦ "ГудОК" в Самаре. Как сообщала тогда пресс-служба УФСБ по Самарской области, "мужчина знал о намерении собственников строительной фирмы региона сменить учредителя и директора и предложил выступить в качестве посредника при передаче денег неустановленным сотрудникам ФСБ России и ГРУ ГШ ВС России".

"ТехноСтройГрупп-1" занимается строительством промышленных и гражданских объектов, в том числе особо опасных и технически сложных. Причастность сотрудников ФСБ России и ГРУ ГШ ВС России к противоправной деятельности не подтвердилась, рассказывали в ФСБ. А Осипов подпал под обвинения в мошенничестве. Далее он пошел на сотрудничество со следствием и написал явку с повинной, где указал, что в еще одном случае получил от той же фирмы 12 млн руб. для передачи в ФНС, чтоб договориться о снижении официальной суммы налогов. Уголовное дело возбудили по статье "Мошенничество" — наказание по ней может быть меньше, чем за посредничество во взяточничестве. Но Осипов пытался доказать, что он не мошенник, а "честный коррупционер".

"В офисе "ТСГ-1" на Московском шоссе, 43 в Самаре я получил 12 млн руб. для передачи через моих знакомых сотрудникам ФНС России. Обязуюсь дать подробные показания и активно способствовать раскрытию преступления", — писал Осипов в явке с повинной.

В суде Осипов пытался доказать, что давал в ФНС взятку через знакомого Александра Василенко за снижение налогов с 83 млн до 15 млн руб., а затем и вовсе для "ликвидации недоимки" в арбитражном суде.

"Есть и определенные записи разговоров, где речь идет о 12 млн рублей. Но потерпевшие говорят, что деньги давались Осипову на уплату налогов. А сам же он объясняет, что нес взятку", — рассказывал адвокат Осипова Дмитрий Курмаев.

При этом, по словам защитника, Осипов признает, что сам вносил ложные сведения в документы. А кроме того, крупную сумму налога согласовывали в высших инстанциях ФНС, но после истории с 12 млн сумма недоимки снизилась по тому сценарию, который проговаривался Осиповым. А вот сотрудники налоговой отрицают, что получали или брали взятки. В итоге Осипова приговорили к шести годам колонии за мошенничество и покушение на мошенничество, а предположительно помогавшего ему главу фирмы Пичугина — к четырем годам за покушение на мошенничество.