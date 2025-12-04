Жительница Самарской области "купила" дочери инвалидность за 100 тыс. рублей

Отрадненский городской суд вынес приговор 49-летней женщине, которую обвиняли в мошенничестве и даче взятки. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
В 2019 г. обвиняемая передала 100 тыс. руб. через посредника руководителю бюро медико-социальной экспертизы. За это на основании недостоверных сведений о заболевании ребенка ее несовершеннолетней дочери оформили инвалидность. Нужно все это было, чтобы получить получения пенсию по инвалидности и ежемесячные выплаты. В результате за несколько лет женщина смогла незаконно получить 960 тыс. рублей.
Сейчас она уже полностью возместила ущерб. Суд назначил обвиняемой штраф 2,1 млн рублей.
Расследование уголовного дела в отношении руководителя бюро МСЭ продолжается.
Последние комментарии
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.