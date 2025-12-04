Жительница Самарской области "купила" дочери инвалидность за 100 тыс. рублей

Отрадненский городской суд вынес приговор 49-летней женщине, которую обвиняли в мошенничестве и даче взятки. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В 2019 г. обвиняемая передала 100 тыс. руб. через посредника руководителю бюро медико-социальной экспертизы. За это на основании недостоверных сведений о заболевании ребенка ее несовершеннолетней дочери оформили инвалидность. Нужно все это было, чтобы получить получения пенсию по инвалидности и ежемесячные выплаты. В результате за несколько лет женщина смогла незаконно получить 960 тыс. рублей.

Сейчас она уже полностью возместила ущерб. Суд назначил обвиняемой штраф 2,1 млн рублей.

Расследование уголовного дела в отношении руководителя бюро МСЭ продолжается.