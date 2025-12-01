16+
В Самаре осудили бывшую заведующую детсадом 357 Татьяну Андрюшину

Суды Происшествия

В Самаре осудили бывшую заведующую детсадом 357 Татьяну Андрюшину

САМАРА. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Суд Советского района Самары вынес приговор бывшей заведующей муниципальным детским садом № 357 Татьяне Андрюшиной. Ее обвиняли в растрате.

Напомним, аферу вскрыла ФСБ. По версии правоохранителей, заведующая распорядилась, чтоб в документах указывали сотрудников, но работы они не выполняли. А начисленную "мертвым душам" зарплату женщина получала сама. Ущерб составил более 1 млн рублей.

Как сообщили в Советском райсуде Самары, Андрюшину признали виновной в растрате.

"С учетом смягчающего обстоятельства — частичного возмещения материального ущерба ей назначили наказание два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года и запретом заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в государственных и муниципальных бюджетных учреждениях на два года", — уточнили в суде.

Недавно стало известно, что Андрюшину внесли в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия.

