В Самаре осудили бывшую заведующую детсадом 357 Татьяну Андрюшину

Суд Советского района Самары вынес приговор бывшей заведующей муниципальным детским садом № 357 Татьяне Андрюшиной. Ее обвиняли в растрате.
Напомним, аферу вскрыла ФСБ. По версии правоохранителей, заведующая распорядилась, чтоб в документах указывали сотрудников, но работы они не выполняли. А начисленную "мертвым душам" зарплату женщина получала сама. Ущерб составил более 1 млн рублей.
Как сообщили в Советском райсуде Самары, Андрюшину признали виновной в растрате.
"С учетом смягчающего обстоятельства — частичного возмещения материального ущерба ей назначили наказание два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года и запретом заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в государственных и муниципальных бюджетных учреждениях на два года", — уточнили в суде.
Недавно стало известно, что Андрюшину внесли в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия.
