В управлении Роспотребнадзора обсудили актуальные вопросы радиационной безопасности

В Управлении Роспотребнадзора проведено совещание с промышленными предприятиями и организациями Самарской области по актуальным вопросам радиационной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба управления.

Совещание прошло по теме: "О порядке проведения периодического подтверждения соответствия лицензиатов лицензионным требованиям. О результатах контрольных (надзорных) и профилактических мероприятий, радиационно-гигиенической паспортизации промышленных предприятий, изменения в действующем законодательстве по вопросам обеспечения радиационной безопасности при работах с источниками ионизирующего излучения, контроль и учет доз облучения персонала и населения".

В мероприятии приняли участие ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области", 142 представителя предприятий и организаций, осуществляющих деятельность с источниками ионизирующего излучения.

На совещании рассмотрены актуальные вопросы по порядку подтверждения соответствия лицензиатов лицензионным требованиям, результаты контрольных (надзорных) и профилактических мероприятий.