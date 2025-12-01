СГСПУ присоединился к федеральному проекту "Больше, чем работа" программы Росмолодежи "Больше, чем путешествие"

СГСПУ распахнул свои двери для 30 обучающихся школ Юго-Западного и Северо-Западного управлений. Специально для них был разработан двухдневный профориентационный тур "Педагогический старт" — путешествие в мир педагогики и возможностей. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
Первый день стал настоящим калейдоскопом впечатлений. Участники с головой окунулись в водоворот экскурсий, стали свидетелями захватывающих физических и химических опытов, раскрепостились в психологических играх и раскрыли свой творческий потенциал на мастер-классах от Кванториума. Встречи с преподавателями СГСПУ и ответственным секретарем приемной комиссии превратились в живые беседы о будущем и выборе профессии.
Второй день ребята провели в стенах ГБОУ СОШ "Образовательный центр "Южный город", где их ждало знакомство с многообразием образовательных структурных подразделений, увлекательный экскурс в мир педагогических профессий и знакомство с безграничными возможностями дополнительного образования в школе.
Мероприятие стало важным шагом в реализации приоритетов развития профориентационной работы, обозначенных минпросвещения РФ.
... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу