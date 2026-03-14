В ДТП на "встречке" в Ставропольском районе пострадали три человека

В пятницу, 13 марта, в Ставропольском районе на автодороге "Тольятти-Ташелка" столкнулись Lada Vesta и Hyundai Solaris, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В 20:35 на 18,15 км данной автодороги водитель отечественной легковушки совершил выезд на полосу для встречного движения (в месте, где данный маневр запрещен) и столкнулся с ехавшей навстречу иномаркой.

Оба водителя и 77-летняя пассажир автомобиля Hyundai Solaris с травмами доставлены в медицинское учреждение.