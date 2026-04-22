В Самаре столкнулись два авто, после чего один из них отбросило на световую опору

Во вторник, 21 апреля, в Куйбышевском районе Самары произошло ДТП, в котором пострадал водитель BMW, передает пресс-служба ГУ МВД по региону.

В 19:30 36-летняя женщина за рулем Kia Rio в районе дома № 19 по ул. Зеленой, нарушив ПДД, столкнулась с автомобилем BMW 325Xl под управлением 20-летнего мужчины, который обгонял Kia Rio. После столкновения BMW наехал на световую опору. Пострадавшего водителя увезли на скорой в больницу.