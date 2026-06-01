Следствие возбудило уголовное дело после смертельного ДТП с гибелью несовершеннолетних в Самарской области

Красноярский межрайонный следственный отдел Следственного комитета РФ по Самарской области возбудил уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц по неосторожности, сообщает надзорное ведомство.

Напомним, в понедельник, 1 июня, на трассе возле с. Черновка Сергиевского района произошло ДТП. В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей погибли три человека, среди них два несовершеннолетних пассажира.

Следователи проводят необходимые действия. В ближайшее время будут назначены автотехническая и судебно-медицинские экспертизы, которые помогут установить все обстоятельства трагедии.