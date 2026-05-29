Жителя Южного города будут судить за попытку сжечь знакомого

Житель Лопатино предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство с особой жестокостью. Уголовное дело направлено в суд прокуратурой Волжского района.

Как сообщает прокуратура Самарской области, по версии следствия, в ночь на 24 февраля 2026 г. обвиняемый находился в квартире вместе с приятелями и распивал спиртные напитки. Когда один из гостей уснул на диване, обвиняемый потребовал, чтобы тот покинул помещение, и начал угрожать поджогом.

Не получив желаемого результата, злоумышленник облил спящего мужчину горючей смесью и поджег его с помощью зажигалки. В результате потерпевший получил ожоги, охватившие 30% поверхности тела.

Преступный умысел не был доведён до конца: пострадавший смог самостоятельно потушить пламя, покинуть квартиру и вызвать бригаду скорой медицинской помощи.