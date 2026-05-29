Самарчанка хотела купить кухню, но нарвалась на мошенников

В Самаре местная жительница стала жертвой интернет-мошенника, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По данным полиции, неустановленное лицо разместило в интернете объявление об изготовлении и поставке кухонных гарнитуров. Под предлогом заключения договора на производство мебели злоумышленник вступил в контакт с потерпевшей. В ходе переговоров он убедил женщину внести предоплату за заказ кухонного гарнитура в размере более 150 тыс. рублей.

После получения денежных средств злоумышленник перестал выходить на связь и не выполнил взятые на себя обязательства. Женщина незамедлительно обратилась в полицию.