Уроженца Самары задержали в Южно-Сахалинске с 3 кг наркотиков

Уроженца Самарской области задержали в Южно-Сахалинске на почте при получении посылки с крупной партией наркотиков, сообщает interfax-russia.ru со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Сахалинской области.

По ее данным, при вскрытии посылки сотрудники УФСБ обнаружили 3 кг синтетического наркотика мефедрона (4-метилметкатинон), расфасованного в консервные банки.

В ходе оперативных мероприятий они также выявили дополнительные места хранения оптовых партий наркотиков, организованные задержанным на территориях городов Сочи и Владивостока.

"Общая масса изъятого из незаконного оборота запрещенного вещества составила более 8 кг. В отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК России (незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Фигурант уголовного дела заключен под стражу", — говорится в сообщении.