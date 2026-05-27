Самарца, оставившего экстремистский комментарий в Ютубе, отправят на принудительные работы

Во вторник, 26 мая, Куйбышевский районный суд Самары вынес приговор по уголовному делу в отношении О., обвиняемого в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.

В ноябре 2024 г. О. оставил к видеоролику, размещенному на Ютубе, комментарий, "содержащий публичный призыв к нарушению прав людей по признаку их национальной принадлежности и отношения к религии".

Суд признал О. виновным и назначил наказание в виде принудительных работ сроком на два года с удержанием 10% из заработной платы в доход государства с отбыванием наказания в исправительном центре уголовно-исправительной системы РФ. Также осужденного лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием веб-сайтов, форумов, чатов и групп в социальных сетях сроком на два года.