В Самаре подростку зажало ногу подъемником у магазина

Председатель СК России Александр Бастрыкин обратил внимание на сообщение о травмировании подростка в Самаре. Написала об этом главному следователю страны мама пострадавшего.

Как сообщает информцентр Следственного комитета РФ, Александру Бастрыкину в соцсети "ВКонтакте" написала мама подростка. Она сообщила, что в ноябре 2024 года мальчик находился на пандусе входной группы продовольственного магазина. При этом один из сотрудников организации, разгружая товар, не убедился в безопасности своих действий и включил механический подъемник. Последним мальчику зажало ногу. Пострадавшего даже госпитализировали, понадобились и оперативные вмешательства. Мама пострадавшего жаловалась, что никого не наказали.

"В СУ СК России по Самарской области перед прокурором инициирован вопрос о проверке законности принятого по данному факту органами внутренних дел решения об отказе в возбуждении уголовного дела и передаче материалов процессуальной проверки в свое производство", — сообщает Следственный комитет.

Александр Бастрыкин поставил ситуацию на свой контроль и ждет доклада от главы СУ СКР по Самарской области Павла Олейника о принятом решении.