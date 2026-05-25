Жительницу Самары оштрафовали на 200 тыс. рублей за фиктивную прописку мигрантов

Судебные приставы Самары взыскали с местной жительницы уголовный штраф в размере 200 тысяч рублей за фиктивную постановку иностранцев на учет и их регистрацию. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по региону.

Жительница Самары фиктивно поставила на учет 10 приехавших в Россию иностранцев и четырех фиктивно зарегистрировала по месту прибывания. За это на нее возбудили уголовные дела по статьям "Фиктивная регистрация гражданина РФ по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в РФ и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в РФ" и "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ". В качестве наказания женщине назначили уголовный штраф - 200 тыс. рублей.

"В отделении судебных приставов Красноглинского района Самары возбудили исполнительное производство. В рамках него сотрудники Службы вынесли в отношении должницы постановления о временном ограничении ее в праве выезда за пределы страны, а также об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на ее расчетных счетах в банке. В результате принятых мер уголовный штраф взыскан в полном объеме", - отмечается в сообщении.