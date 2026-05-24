Уличный дебошир из Сызрани оказался похитителем телефона

В полицию Сызрани обратился 22-летний местный житель, сообщивший о пропаже смартфона. Молодой человек пояснил полицейским, что обнаружил отсутствие гаджета по дороге из университета. Самостоятельные поиски результата не принесли, после чего он обратился за помощью в полицию.

Через несколько дней в городе был задержан мужчина, который грубо нарушал общественный порядок. При составлении административного протокола во время личного досмотра в присутствии понятых у него проверили мобильный телефон, imei которого в базе МВД числится в розыске.

Мужчина пояснил, что нашел и решил использовать чужой телефон в личных целях. Понимая, что это противозаконно, избавился от сим-карты законного владельца.

Фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ "кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину". Похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу. Уголовное дело расследовано и направлено в Сызранский городской суд для рассмотрения по существу.