В Самаре до 13 августа ограничат движение по ул. Полевой

В Самаре в связи с работами ООО "Средневолжская газовая компания", начиная с 13 июля и до 13 августа будет временно ограничено движение транспортных средств, в том числе средств индивидуальной мобильности по одному из участков ул. Полевой и прилегающим к нему зонам. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Самары.

Ограничение распространяется:

с 07:00 13 июля до 21:00 13 августа — на участке от ул. Самарской до ул. Садовой;

с 07:00 13 июля до 23:59 5 августа — по нечетной стороне ул. Садовой от пересечения с ул. Полевой на участке протяженностью 50 метров по направлению к ул. Чкалова;

с 00:01 6 августа до 21:00 13 августа — по ул. Садовой от пересечения с ул. Полевой на участке протяженностью 50 метров по направлению к ул. Чкалова.

"В прямом направлении, в сторону площади Революции, автобусы поедут по своим маршрутам. В обратном направлении, от площади Революции в сторону улицы Полевой, они будут объезжать ремонтируемый участок", — отмечается в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что с 6 по 20 июля в Самаре будет временно ограничено движение транспортных средств, в том числе средств индивидуальной мобильности, по ул. Полевой на участке от ул. Самарской до ул. Садовой в связи с работами, проводимыми ООО "Средневолжская газовая компания".