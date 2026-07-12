В Самаре до 13 августа ограничат движение по ул. Полевой

В Самаре в связи с работами ООО "Средневолжская газовая компания", начиная с 13 июля и до 13 августа будет временно ограничено движение транспортных средств, в том числе средств индивидуальной мобильности по одному из участков ул. Полевой и прилегающим к нему зонам. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Самары.
Ограничение распространяется:
- с 07:00 13 июля до 21:00 13 августа — на участке от ул. Самарской до ул. Садовой;
- с 07:00 13 июля до 23:59 5 августа — по нечетной стороне ул. Садовой от пересечения с ул. Полевой на участке протяженностью 50 метров по направлению к ул. Чкалова;
- с 00:01 6 августа до 21:00 13 августа — по ул. Садовой от пересечения с ул. Полевой на участке протяженностью 50 метров по направлению к ул. Чкалова.
"В прямом направлении, в сторону площади Революции, автобусы поедут по своим маршрутам. В обратном направлении, от площади Революции в сторону улицы Полевой, они будут объезжать ремонтируемый участок", — отмечается в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что с 6 по 20 июля в Самаре будет временно ограничено движение транспортных средств, в том числе средств индивидуальной мобильности, по ул. Полевой на участке от ул. Самарской до ул. Садовой в связи с работами, проводимыми ООО "Средневолжская газовая компания".
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
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Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!