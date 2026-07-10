Более 4000 самарских школьников и студентов стали участниками лекций Российского общества "Знание" по цифровой безопасности

В Самарской области продолжается цикл просветительских встреч проекта Знание.Безопасность, стартовавшего в мае. Мероприятия Российского общества "Знание" соответствуют задачам национального проекта "Молодежь и дети", инициированного президентом России Владимиром Путиным.

"Сегодняшние вызовы требуют от нас принципиально нового подхода к просвещению. Мы видим, как стремительно меняются схемы мошенничества, как изощренно деструктивные силы пытаются вовлечь молодежь в противоправную деятельность. В этих условиях наша ключевая задача — вооружить школьников и студентов практическими знаниями и навыками, которые позволят им уверенно противостоять любым угрозам, будь то кибербуллинг, финансовое мошенничество или попытки вербовки. Самарская область одной из первых включилась в этот масштабный проект, и мы намерены сделать все, чтобы он принес максимальную пользу каждому молодому жителю нашего региона", — подчеркнула директор филиала Российского общества "Знание" в Самарской области Ольга Воронова.

Основная цель проекта — сформировать у молодежи навыки безопасного поведения в цифровой среде, а также дать инструменты для противостояния современным угрозам, включая терроризм, кибербуллинг и финансовое мошенничество.

Программа лекций включает широкий спектр актуальных тем. Слушателям рассказывают о том, как государство противостоит террористическим угрозам и как не стать жертвой вербовки в деструктивные организации. Отдельные занятия посвящены развитию критического мышления: эксперты учат распознавать ложные новости, противостоять манипуляциям и фейкам. Большое внимание уделяется кибербезопасности — рассматриваются стратегии защиты от кибербуллинга, правила безопасного поведения в социальных сетях, а также методы выявления мошеннических схем. Кроме того, лекторы разбирают вопросы финансовой безопасности, управления цифровым следом и репутацией, а также знакомят с современными видами мошенничества и эффективными способами защиты от них. В ходе встреч особый акцент делается на формировании осознанного подхода к публикациям в интернете и понимании того, как цифровой профиль может повлиять на будущую карьеру и жизнь.

География проекта охватывает всю Самарскую область — лекции проходят в Самаре, Тольятти, Чапаевске, Сызрани, Кинеле и Новокуйбышевске, а также в Волжском, Красноярском, Кинель-Черкасском, Сергиевском и Большечерниговском районах.

Кроме того, площадками для встреч с молодежью стали ведущие высшие учебные заведения региона: Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, Тольяттинский государственный университет, Поволжский государственный университет сервиса, Самарский государственный социально-педагогический университет, Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева, Самарский государственный экономический университет и Самарский государственный технический университет. Также к проекту присоединилась Поволжская академия образования и искусств имени Святителя Алексия митрополита Московского.

Уже сейчас более 4000 самарских школьников и студентов стали участниками просветительских встреч. Лекции будут продолжены, чтобы как можно больше жителей региона получили необходимые знания для уверенной и безопасной жизни в цифровом мире.

Напомним, проект Знание.Безопасность — цикл мероприятий Российского общества "Знание", направленный на профилактику вовлечения в противоправную и деструктивную деятельность, противодействие терроризму и экстремизму, финансовому мошенничеству, а также на развитие критического мышления и навыков безопасного поведения. Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что одной из самых серьезных угроз ХХI века остается терроризм, уточняя, что методы преступников становятся все более изощренными и варварскими.

В рамках реализации проекта будут созданы готовые методические материалы, которые позволят и лекторам Общества "Знание", и людям, ведущим профилактическую работу, выступать по самым актуальным вопросам в рамках этого направления. Они будут размещены в библиотеке готовых материалов на сайте Российского общества "Знание" в ближайшее время. Дополнительно ведется съемка фильмов для разных целевых аудиторий по тематике безопасности.