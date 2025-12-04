16+
Общественные организации Общество

В Самаре продолжают адаптировать жилье для ветеранов СВО с инвалидностью

САМАРА. 4 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Самарский филиал государственного фонда "Защитники Отечества" последовательно реализует программу по созданию доступной и комфортной среды для участников специальной военной операции, получивших ранения. Основная задача проекта — помочь ветеранам с инвалидностью адаптировать их жилое пространство под индивидуальные потребности, тем самым вернув им чувство независимости и удобства в повседневной жизни.

Фото: предоставлено фондом "Защитники Отечества"

Одним из получателей помощи фонда стал Владимир Владимирович Ананьев — ветеран СВО, контрактник из Самары, перенесший ампутацию нижней конечности. После возвращения домой Владимир столкнулся с бытовыми трудностями: стандартная планировка квартиры стала серьезным препятствием для свободного передвижения и самостоятельного выполнения простых задач.

Специалисты фонда "Защитники Отечества" совместно с экспертами провели оценку жилья и разработали индивидуальный план адаптации. Для Владимира Ананьева установлены специальные поручни и опоры в критически важных зонах: санузел, коридор, кухня; переоборудованы дверные проемы для обеспечения беспрепятственного проезда на коляске; организовано безопасное пространство в ванной комнате, система "умный дом", а также проведены другие работы, направленные на повышение комфорта и мобильности внутри квартиры.

Фонд "Защитники Отечества" продолжает принимать заявки от ветеранов СВО с инвалидностью, нуждающихся в адаптации жилья. Программа является частью системной работы фонда по комплексной реабилитации и социальной адаптации защитников Отечества.

