Туристский код Сызрани: как обойти достопримечательности купеческого городка без экскурсовода

Сызрань стала комфортнее для туристов. Благодаря реализации проекта туристического кода центра города появились комфортная навигация, места отдыха и фотозоны. Рассказываем и показываем всё в деталях.

Купеческий колорит и современные набережные

Сызрань — третий город по количеству жителей в Самарской области. Он был основан в 1683 году по одному из самых ранних указов Петра I. Расположен у слияния трех рек — Волги, Сызранки и Крымзы. Здесь можно увидеть единственный в регионе кремль, уникальную ГЭС и железнодорожный вокзал XIX века постройки, прогуляться по уютным улочкам с купеческими особняками, познакомиться с уникальными памятниками природы, которые есть как в самом городе, так и в его округе.

Особый колорит города сделал его одним из самых популярных у туристов в Самарской области. Кроме того, Сызрань прославилась на всю страну уникальным фестивалем "Сызранский помидор", который посвящен местным томатам. Вкусный и веселый праздник каждое лето привлекает тысячи гостей из разных уголков страны.

Такое внимание способствует развитию инфраструктуры. Сызрань выиграла три гранта на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

На полученные деньги обустроили Кремлевскую и Монастырскую набережные. В этом году завершают благоустройство еще одной — на берегу реки Крымзы. Уютные прогулочные зоны оснащены причалами, детскими, спортивными и культурно-развлекательными площадками. Планируется даже запуск водного прогулочного такси.

Также в Сызрани реализовали проект туристского кода центра города. Получить средства на это тоже удалось благодаря победе на всероссийском конкурсе.

Для удобной прогулки по городу

Реализацию проекта доверили компании "БЕРСО". По словам руководителя организации Леонида Бойничева, создание тур-кода центра Сызрани стало результатом слаженной командной работы местной администрации, Министерства туризма Самарской области, представителей туриндустрии, бизнес-сообщества и общественности.

В городе создали единое туристическое пространство. Теперь каждый гость может самостоятельно строить маршруты, а благодаря информационным стендам — получить "экскурсию без экскурсовода".

"Туристический маршрут связывает железнодорожные вокзалы Сызрани, автовокзал, пристань у гостиницы "Каскад" и наиболее интересные локации города, в том числе новые набережные. Встречает приезжих "Туристский информационный центр", киоски местных сувениров и множество фотозон для памятных фото. Реализована функция молчаливого гида по городу: разработана и установлена навигация, сенсорные информационные киоски, рассказывающие о Сызрани всё самое интересное: что посмотреть, куда сходить, где остановиться, где перекусить", — сообщил Леонид Бойничев.

Вблизи купеческих домов поставили стенды с qr-кодами. Переходя по ним, можно узнать краткую историю объекта культурного наследия.

Вот, пожалуй, одно из самых красивых зданий — особняк Стерлядкина, построенный в стиле модерн. Его украшают барельефное изображение "Изобилия" и балкон в виде раковины, который держат атланты. Сейчас в этом здании работает ЗАГС.

На протяжении всего маршрута установили скамейки и арт-объекты. Например, рядом со старинным ж/д вокзалом можно сфотографироваться с объемной надписью "Сызрань", а на набережной — на ярких скамьях-рамках. Появились скульптуры литературного героя Остапа Бендера и композитора Аркадия Островского.

"Несомненные плюсы от реализации туристского кода получили и сами сызранцы. На улице Советской (центральной улице города) выполнена архитектурная подсветка зданий. Это и безопасность, и эстетика одновременно. А центральные парки Сызрани дополнены парковыми качелями и парклетами — это небольшие зоны отдыха, оборудованные скамейками, столиками, клумбами и гирляндами. Город стал комфортнее, уютнее не только для приезжих, но и для самих жителей", — отметил руководитель "БЕРСО".

Готовимся к новым фестивалям

Также создание туристского кода может способствовать развитию событийного туризма в Сызрани. В рамках нацпроекта городу поставили сцены разных форматов, торговые павильоны, уличные прилавки, места для организации стрит-фуда и модульные туалеты.

"Сызрань как ни один город в Самарской области теперь готова к фестивалям", — резюмировал Леонид Бойничев.