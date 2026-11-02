В Тольятти продолжается реализация проекта по обустройству туристского кода центра города

Тольятти продолжается реализация проекта по обустройству туристского кода центра города. В рамках контроля хода работ состоялся рабочий выезд представителей министерства туризма Самарской области на объекты благоустройства в Автозаводском районе.

В этом году на общественных пространствах территории туристского центра в Автозаводском районе Тольятти реализуются мероприятия, направленные на создание комфортных условий для пребывания туристов и гостей города.

В Итальянском сквере, Парке Победы, Сквере В. Н. Полякова и Сквере им. С. Ф. Жилкина, а также рядом с объектами сферы гостеприимства завершается обустройство навигационных стел "Линейный центр" и стендов "Парк, сквер" для удобной пешеходной навигации.

На крыше Культурного центра "Автоград" завершается обустройство смотровой площадки с двумя биноклями.

В Итальянском сквере ведется обустройство функциональных арт-объектов и фотозон, которые дополнят концепцию общественного пространства, среди которых скамья "Связь времен", флюгеры "Ветра Италии" и карта Автограда. Также для комфорта гостей в Итальянском сквере ведется оборудование двух санитарных модулей и двух пергол со скамьями.

В сквере В. Н. Полякова в сентябре уже установлена скульптурно-архитектурная композиция, посвященная первому директору Волжского Автомобильного завода. Также в сквере ведется обустройство функциональных арт-объектов и фотозон для посетителей и туристов, среди которых декоративные люки "Юбилейные медали", амбиграммы и карта Автозавода.

Работы по благоустройству проводятся в рамках первого этапа реализации туристского кода центра города Тольятти в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство".