Из‑за критического состояния дома на улице Гастелло в Самаре возбуждено уголовное дело

В Самаре дом на ул. Гастелло признан аварийным, но жильцов не расселили: фундамент и стены разрушаются, трещины становятся все шире. Из‑за бездействия возбуждено уголовное дело, а глава СК Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования.

Дом 1938 г. постройки признан аварийным в 2023 г., однако до настоящего времени благоустроенное жилье взамен гражданам не предоставлено. Жильцы рассказали, что многочисленные жалобы в разные инстанции не дали результата. После обращения жителей через соцсети в приемную Бастрыкина ситуация взята на контроль.

Председатель СК потребовал от регионального управления следственного комитета предоставить доклад о ходе дела и о конкретных действиях по восстановлению прав граждан.