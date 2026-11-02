В Самарской области сбили за ночь 46 БПЛА

В Самарской области в ночь на 2 ноября было сбито 46 украинских БПЛА, в том числе 29 — силами мобильных огневых групп "БАРС-Крылья". Об этом на оперативном совещании правительства сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
"Я хочу еще раз подчеркнуть. Во-первых, все структуры в регионе, Армия России, доблестно защищают нашу страну. Все, кто подвергается так или иначе в рамках этих налетов опасности, должны знать, что все силы направлены на решение первоочередных задач — обеспечение безопасности. "БАРС-Крылья" — это бойцы-резервисты, которые приняли для себя решение помимо своей основной работы защищать наш регион. Хочу еще раз сказать спасибо всем, кто работает в "БАРСе", всем, кто выполняет боевую задачу, это по-настоящему ценная работа", — сказал губернатор.
Глава региона также сообщил, что противник пытается наносить ущерб гражданской инфраструктуре и мирным жителям.
Последние комментарии
Прекрасная заказная статья. Авторы побойтесь бога, вы станете причастными к отъему наследства у молодой 21 -летней девушки, и с высокой вероятность поможете сломать ей жизнь . Идет борьба за очень крупное наследство, очень высокопоставленные люди не чураются использовать самые грязные методы. Закрыли в СИЗО и очерняют единственного человека, который серьезно встала на защиту Леи Арцукевич. Люди проснитесь! Произвол судебной и следственной системы в действии!
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
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