В Самарской области сбили за ночь 46 БПЛА

В Самарской области в ночь на 2 ноября было сбито 46 украинских БПЛА, в том числе 29 — силами мобильных огневых групп "БАРС-Крылья". Об этом на оперативном совещании правительства сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

"Я хочу еще раз подчеркнуть. Во-первых, все структуры в регионе, Армия России, доблестно защищают нашу страну. Все, кто подвергается так или иначе в рамках этих налетов опасности, должны знать, что все силы направлены на решение первоочередных задач — обеспечение безопасности. "БАРС-Крылья" — это бойцы-резервисты, которые приняли для себя решение помимо своей основной работы защищать наш регион. Хочу еще раз сказать спасибо всем, кто работает в "БАРСе", всем, кто выполняет боевую задачу, это по-настоящему ценная работа", — сказал губернатор.

Глава региона также сообщил, что противник пытается наносить ущерб гражданской инфраструктуре и мирным жителям.