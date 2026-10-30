В Самаре через суд взыскали 82 млн в пользу Ярославской области

Махинации проводили в интересах самарской фирмы. Фирма оказалась банкротом, поэтому деньги будет выплачивать организатор крупной аферы Евгений Аброськин.

В Самаре суд рассмотрел иск в интересах минимущества Ярославской области в лице АО "Скоково" к Евгению Аброськину о взыскании крупного ущерба.

Как рассказали в пресс-службе судов Самарской области, приговором суда в Ярославской области от 15 декабря 2025 г. мужчина признан виновным в крупном мошенничестве. Как установил суд, Аброськин, будучи заместителем директора АО "Скоково" в 2019–2020 гг., обеспечил перечисление с банковского счета общества на счет ООО "НефтеГазСервис" 82 300 000 рублей. Деньгами он смог распоряжаться по своему усмотрению. АО "Скоково" был причинен материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

"Решением Ленинского районного суда г. Самары исковые требования удовлетворены: в пользу АО "Скоково" взыскана сумма ущерба в размере 82 300 000 рублей, а также в доход бюджета городского округа Самара взыскана государственная пошлина в размере 278 600 рублей", — рассказали в пресс-службе судов.

Ранее уже сообщалось, что Аброськин подготовил документы на аукцион, которые обеспечили победу самарской компании "НефтеГазСервис". Цена этого контракта и была 82,3 млн рублей. По личным договоренностям с обвиняемым организация поставила станцию на 25 млн. Но она не соответствовала требованиям. Еще 57 млн выводились через подконтрольные фирмы.

В итоге Аброськина приговорили к 5 годам колонии общего режима. А "НефтеГазСервис" была признана банкротом, поэтому выплачивать деньги придется Аброськину.