В Самаре через суд взыскали 82 млн в пользу Ярославской области

Махинации проводили в интересах самарской фирмы. Фирма оказалась банкротом, поэтому деньги будет выплачивать организатор крупной аферы Евгений Аброськин.
В Самаре суд рассмотрел иск в интересах минимущества Ярославской области в лице АО "Скоково" к Евгению Аброськину о взыскании крупного ущерба.
Как рассказали в пресс-службе судов Самарской области, приговором суда в Ярославской области от 15 декабря 2025 г. мужчина признан виновным в крупном мошенничестве. Как установил суд, Аброськин, будучи заместителем директора АО "Скоково" в 2019–2020 гг., обеспечил перечисление с банковского счета общества на счет ООО "НефтеГазСервис" 82 300 000 рублей. Деньгами он смог распоряжаться по своему усмотрению. АО "Скоково" был причинен материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.
"Решением Ленинского районного суда г. Самары исковые требования удовлетворены: в пользу АО "Скоково" взыскана сумма ущерба в размере 82 300 000 рублей, а также в доход бюджета городского округа Самара взыскана государственная пошлина в размере 278 600 рублей", — рассказали в пресс-службе судов.
Ранее уже сообщалось, что Аброськин подготовил документы на аукцион, которые обеспечили победу самарской компании "НефтеГазСервис". Цена этого контракта и была 82,3 млн рублей. По личным договоренностям с обвиняемым организация поставила станцию на 25 млн. Но она не соответствовала требованиям. Еще 57 млн выводились через подконтрольные фирмы.
В итоге Аброськина приговорили к 5 годам колонии общего режима. А "НефтеГазСервис" была признана банкротом, поэтому выплачивать деньги придется Аброськину.
Последние комментарии
Прекрасная заказная статья. Авторы побойтесь бога, вы станете причастными к отъему наследства у молодой 21 -летней девушки, и с высокой вероятность поможете сломать ей жизнь . Идет борьба за очень крупное наследство, очень высокопоставленные люди не чураются использовать самые грязные методы. Закрыли в СИЗО и очерняют единственного человека, который серьезно встала на защиту Леи Арцукевич. Люди проснитесь! Произвол судебной и следственной системы в действии!
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
Доброго дня! Если хотите рассказать подробности - можете связаться с автором по почте ksusianchik@list.ru
Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Позор фирме Биотон