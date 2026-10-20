Неудавшийся вымогатель из Сызрани получил семь с половиной лет колонии

Сызранский городской суд Самарской области вынес приговор по уголовному делу о вымогательстве.

Некий К. требовал отдать 2 млн руб., угрожая насилием и повреждением имущества. Подозреваемого задержали при передаче 300 тыс. рублей.

Суд приговорил К. к семи с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.