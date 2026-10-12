Экс-глава Безенчукского района заново предстал перед судом

Владимир Аникин отправил рабочих трудиться не на благо жителей по контракту, а к себе домой, считают следователи. Но вот судить его удалось начать не с первого раза.
Напомним, силовики задержали на тот момент главу Безенчукского района Владимира Аникина в сентябре 2024 года. Дело в отношении Аникина возбудили по статье о получении взятки путем вымогательства (п.п. "б, в" ч. 5 ст. 290 УК РФ, п. "б" ч. 5 ст. 290 УК РФ).
"По версии следствия, в 2022 г. по требованию подозреваемого сотрудники организации, осуществляющие строительные работы в соответствии с договором субподряда по муниципальному контракту, заключенному с администрацией, осуществили работы по устройству отмостков по периметру жилого дома, принадлежащего подозреваемому. При осуществлении указанных работ были привлечены средства организации и необходимые строительные материалы, а также специализированная техника и рабочая сила, всего на общую сумму около 180 тыс. рублей", — сообщали в СУ СКР по Самарской области.
Кроме того, правоохранители считали, что в 2021 г. Аникин через посредника получил в качестве взятки ноутбук от другой организации. С последней тоже имелся муниципальный контракт.
Уголовное дело Аникина передали в суд Безенчукского района на рассмотрение в августе 2025 года. Но буквально через несколько дней судья Юлия Перцева вернула дело прокурору, согласно информации сайта суда — с пометкой "фактические обстоятельства свидетельствуют о наличии оснований для квалификации действий как более тяжкого преступления".
Дело вернулось в суд в августе 2026 года. Судя по картотеке, в одном из эпизодов убрали признак "в крупном размере".
Последние комментарии
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
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Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Позор фирме Биотон
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...