Экс-глава Безенчукского района заново предстал перед судом

Владимир Аникин отправил рабочих трудиться не на благо жителей по контракту, а к себе домой, считают следователи. Но вот судить его удалось начать не с первого раза.

Напомним, силовики задержали на тот момент главу Безенчукского района Владимира Аникина в сентябре 2024 года. Дело в отношении Аникина возбудили по статье о получении взятки путем вымогательства (п.п. "б, в" ч. 5 ст. 290 УК РФ, п. "б" ч. 5 ст. 290 УК РФ).

"По версии следствия, в 2022 г. по требованию подозреваемого сотрудники организации, осуществляющие строительные работы в соответствии с договором субподряда по муниципальному контракту, заключенному с администрацией, осуществили работы по устройству отмостков по периметру жилого дома, принадлежащего подозреваемому. При осуществлении указанных работ были привлечены средства организации и необходимые строительные материалы, а также специализированная техника и рабочая сила, всего на общую сумму около 180 тыс. рублей", — сообщали в СУ СКР по Самарской области.

Кроме того, правоохранители считали, что в 2021 г. Аникин через посредника получил в качестве взятки ноутбук от другой организации. С последней тоже имелся муниципальный контракт.

Уголовное дело Аникина передали в суд Безенчукского района на рассмотрение в августе 2025 года. Но буквально через несколько дней судья Юлия Перцева вернула дело прокурору, согласно информации сайта суда — с пометкой "фактические обстоятельства свидетельствуют о наличии оснований для квалификации действий как более тяжкого преступления".

Дело вернулось в суд в августе 2026 года. Судя по картотеке, в одном из эпизодов убрали признак "в крупном размере".