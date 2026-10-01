Житель Новокуйбышевска помог скрыть убийство и поплатился за это

В Новокуйбышевске приставы взыскали с местного жителя штраф за сокрытие преступления. Об этом сообщает УФССП России по Самарской области.
Ранее мужчина помог знакомому скрыть убийство. Суд квалифицировал такое одолжение по ст. 316 УК РФ "Укрывательство особо тяжких преступлений" и назначил новокуйбышевцу штраф 100 тыс. рублей.
Последние комментарии
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
Доброго дня! Если хотите рассказать подробности - можете связаться с автором по почте ksusianchik@list.ru
Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Позор фирме Биотон
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...