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Суды Происшествия

Житель Новокуйбышевска помог скрыть убийство и поплатился за это

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 1 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Новокуйбышевске приставы взыскали с местного жителя штраф за сокрытие преступления. Об этом сообщает УФССП России по Самарской области.

Ранее мужчина помог знакомому скрыть убийство. Суд квалифицировал такое одолжение по ст. 316 УК РФ "Укрывательство особо тяжких преступлений" и назначил новокуйбышевцу штраф 100 тыс. рублей.

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