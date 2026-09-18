Трусливая и ведомая: мать дала характеристику Екатерине Тарховой, обвиняемой в убийстве деда и бабушки

В минувший четверг, 17 сентября, в Самарском областном суде на процессе по обвинению Екатерины Тарховой в убийстве своих деда и бабушки два с половиной часа давала показания потерпевшая, которой признана ее мать Людмила.
В первую очередь суд интересовала характеристика подсудимой. По словам матери, они обе воспитывались в семье в строгих православных традициях. Екатерина изменилась после замужества и непродолжительной жизни с израильским мужем. Она сняла с себя крест, перестала посещать церковь, стала грубой, раздражительной, а на ее теле появились татуировки, которые Людмила воспринимала как сатанинские. Муж постоянно устраивал скандалы по поводу денег, которые он намеревался получить от семейства жены. Дескать, поэтому Екатерина была вынуждена уехать на родину.
В целом же, по словам Людмилы Тарховой, по характеру дочь — человек трусливый и ведомый, поэтому она попала под влияние семейства Метревели. Якобы Нателла (Светлана) Метревели вымогала у нее деньги, угрожая расправой. В суде Людмила винила дочь за то, что та ни к кому не обратилась за помощью и защитой, а посчитав свою жизнь дороже жизней бабушки и деда, совершила "мерзкий поступок".
На вопрос прокурора о том, работала ли ее дочь в течение своей жизни, потерпевшая уклончиво ответила, что Екатерина пыталась заниматься бизнесом.
Что касается обстоятельств вменяемого преступления, потерпевшая могла сообщить только то, что знает со слов дочери, так как сама в то время находилась в местах лишения свободы. На зоне ей был разрешен только один телефонный звонок в месяц, и звонила она только матери. В последний раз та ей рассказала, что Екатерина являлась со сломанной ногой и просилась пожить у них. На что Людмила настоятельно просила родительницу не пускать Екатерину в свой дом, дескать, чего-то опасалась.
При этом, судя по всему, Людмила Тархова словам дочери всецело доверяла. Екатерина сообщила, что под давлением Нателлы Метревели добавляла в напитки родственников привезенное из Грузии вещество. Оно не подействовало, своей цели преступники не достигли, и тогда Димитр Метревели снабдил ее порошком, который подсудимая подсыпала в капсулы из-под лекарств, прописанных старикам.
Дедушка не проснулся накануне Нового года. Бабушка была в заторможенном состоянии и о его смерти не знала. Сама она скончалась в ночь на 3 января. Расчленением тел якобы занимался один Димитр, и подсудимая не знает, как это происходило. Она только выполняла команды Нателлы и приобретала необходимый инвентарь.
По словам потерпевшей, вся семья Метревели была в курсе совершаемого преступления. Бичико будто даже знает, где "закопаны головы погибших". Допрошенный в суде Бичико заявил, что даже не знал о приезде сына в Самару. И обратное пока не доказано.
Также выступавшая Тархова-старшая настаивала на том, что убийство ее родителей было заказным и даже ритуальным, как совершено было во время рождественских праздников. Она, высказывая свои подозрения насчет заказчиков, назвала пять-шесть якобы заинтересованных лиц. У кого-то старые политические счеты, у кого-то банальная корысть.
На следующем заседании допрос потерпевшей продолжится.
Напомним, экс-мэр Самары Виктор Тархов и его супруга пропали в январе 2025 года. Один из знакомых обратился в полицию. 5 февраля 2025 г. суд арестовал Екатерину Тархову, которая позже признала вину. Следствие полагает, что у нее были сообщники. В причастности к преступлению подозревают Нателлу (Светлану) Метревели и ее племянника Дмитрия Метревели. Их местонахождение не установлено, они объявлены в розыск. Кроме того, под суд подпала еще одна предполагаемая подельница Екатерины Тарховой - Таисия Киселева (мать Нателлы Метревели).
Последние комментарии
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
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Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Позор фирме Биотон
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...