Суд Новокуйбышевска приговорил местного жителя к штрафу за хранение наркотиков

В Новокуйбышевске вступил в силу обвинительный приговор в отношении ранее не судимого 36-летнего местного жителя, работающего в строительной организации мастером и задержанного за незаконное хранение мефедрона в значительном размере. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В мае в полицию поступила информация о причастности местного жителя к обороту наркотиков. Его задержали и в присутствии понятых обнаружили при нем зип-пакет с мефедроном.

Задержанный пояснил, что приобрел наркотик в Интернете, забрал его из тайника-закладки и хранил для собственного употребления. Выяснилось, что мужчина несколько лет страдает наркотической зависимостью и состоит на учете в наркологическом диспансере.

Возбужденное по ч. 1 ст. 228 УК РФ уголовное дело с обвинительным актом направили в суд. Новокуйбышевский городской суд приговорил мужчину к штрафу в размере 30 000 рублей. Также его обязали пройти лечение от наркомании и медицинскую, социальную реабилитацию.