Суд Новокуйбышевска приговорил местного жителя к штрафу за хранение наркотиков

В Новокуйбышевске вступил в силу обвинительный приговор в отношении ранее не судимого 36-летнего местного жителя, работающего в строительной организации мастером и задержанного за незаконное хранение мефедрона в значительном размере. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
В мае в полицию поступила информация о причастности местного жителя к обороту наркотиков. Его задержали и в присутствии понятых обнаружили при нем зип-пакет с мефедроном.
Задержанный пояснил, что приобрел наркотик в Интернете, забрал его из тайника-закладки и хранил для собственного употребления. Выяснилось, что мужчина несколько лет страдает наркотической зависимостью и состоит на учете в наркологическом диспансере.
Возбужденное по ч. 1 ст. 228 УК РФ уголовное дело с обвинительным актом направили в суд. Новокуйбышевский городской суд приговорил мужчину к штрафу в размере 30 000 рублей. Также его обязали пройти лечение от наркомании и медицинскую, социальную реабилитацию.
Последние комментарии
Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Позор фирме Биотон
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.