Суд начал допрашивать потерпевших по делу "Правительственной ОПГ"

Суд Ленинского района Самары приступил к допросу потерпевших по уголовному делу "Правительственной ОПГ". По версии следствия, в группировку вошли экс-председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов, министр финансов Андрей Прямилов, а также бывшие министры строительства Николай Плаксин и Михаил Асеев. Им вменяют в вину злоупотребление должностными полномочиями в составе организованного преступного сообщества при строительстве станции метро "Театральная", что привело к увеличению стоимости работ.

В среду, 2 сентября, коллегия из трех судей допросила, в частности, Анну Ф. Она жила в доме №269 на улице Самарской и работает ведущим бухгалтером в одном из вузов.

"Я не знакома с подсудимыми. Но мы пытались дозвониться до Плаксина, чтоб на прием к нему попасть. И когда звонили и секретарь слышала, что мы с Самарской, 269 - тут же бросала трубку. И говорили нам все время: "Съезжайте", - стала сразу рассказывать Анна свою печальную историю, когда ей дал слово суд.

Анну прервал прокурор. Он попросил начать рассказ по порядку, вспоминая детали и отвечая на вопросы. Тогда женщина стала объяснять все с самого начала. Жила, мол, себе счастливо всю жизнь с членами своей семьи в доме в центре. Взрослые рядом с домом работали, а дети учились тут же. Как вдруг члены семейства узнали, что их отселяют, при этом компенсацию дают минимальную… А потом и вовсе начали строительство до отселения людей, что превратило жизнь в ад.

"Я жила в доме на Самарской с рождения, с 1982-го года. До тех пор, пока нас не выселили. Это случилось в 2024-м году. Со мной жили моя дочь, мои родители, сестра и ребенок ее. Позже, когда начались все передряги и дом стал трястись, а окна не закрывались, сестра с ребенком были вынуждены переехать, использовав материнский капитал. На Самарской у нашей семьи была трехкомнатная квартира. Дом в 2005 году признали аварийным, в 2016 вызывали нас в департамент управления имуществом. Статус стоял аварийного, потом вроде как его снимали, собирались нас расселять, и потом опять статус стоял - точно не скажу, правды мы так и не добились. Низ нашего дома был кирпичный, верх - из бревен. Даже делали нам капремонт крыши в какой-то год", - вспоминала Анна.

Женщина говорит - о том, что на месте их дома планируется строительство станции метро, узнала из новостей.

"Тогда еще была жива бабушка, она в 2020-м году умерла. И в тот же год нас стали вызывать в департамент имущества. Потом приходило нам "соглашение". Там было прописано, что в течение трех месяцев мы должны съехать. По 602 тысячи компенсации нам давали. Потом минстрой и департамент имущества подали на нас в суд. Говорили в суде, что мы должны съехать и что денег нам хватит. Ребенка моего предлагали забрать в интернат - юрист минстроя мне такое предлагала. Мол, сдайте ребенка, пока не заработаете себе на подходящее жилье", - чуть не со слезами вспоминает женщина.

В итоге, как рассказывает Анна, Самарский областной суд присудил семье гораздо большую компенсацию, чем пытались "всучить" чиновники": 5 млн рублей на семью.

"Получив деньги, мы съехали сразу, - продолжает Анна. - Со строителями мы встречались, когда был процесс в облсуде - еще суд из-за этого откладывали. Нам предложили в качестве компенсации взять квартиру и переехать. Мы уже согласны были и на Кировский район, но хотели взять квартиру, а не деньгами. А мама сказала - надо все же осмотреть жилье, которое нам предлагают. Правда, после того дня они с нами больше не связались. На следующем заседании суда уже озвучили, что с нами связываться никто не будет".

В итоге, как говорит Анна, они жили там в момент начала строительства. Эти дни члены семьи запомнили навсегда - земля уходила из-под ног в прямом смысле.

"Ночами было невозможно спать, потому что адский запах был. Были постоянные отключения воды и света. Лопнула балка на потолке, и мы подставляли брусья. Окна перестали закрываться. Два года мы прожили без отопления. 2 февраля перед днем рождения моей дочери у нас потек котел. Мы обратились в газовую компанию, и нам сказали, что мы уже не состоим на балансе. Всю ночь я не спала: вода текла, а я убирала. И котел не меняли, так как в этот период шли суды и были разговоры, что нас будут ломать. Работы мы постоянно слышали. Был постоянный шум и запах гари, тряслась посуда, были перекосы дома. Во дворе провалился полностью угол дома, была вмятина. Под окнами у нас выломались доски, облицовка. Стружка стала сыпаться. В мой комнате и в зале провалилась крыша - мы подсовывали шифер, целлофан. Все разрушения пошли с начала строительства", - рассказала суду женщина.

В итоге семья все же переехала. В менее удобный район.

"Когда жили на Самарской - там рядом работали и учились. Пешком ходили на работу и учебу. Потом пришлось с двум пересадками ездить ребенку учиться", - говорит женщина.

Но самое интересное случилось позже.

"Говорили, будто наш дом представлял какую-то культурную ценность. Там в нашем доме якобы раньше жил какой-то купец. Когда мы съехали, я как-то пришла снова на Самарскую и увидела, что там двери открыты и все поломано, полы выломаны. Сказала об этом на опросе на Полевой, 4 - надо ж охранять, если есть историческая ценность дома. Тогда двери здания закрыли. А через некоторое время дом сгорел! Был пожар в нашем доме, и в соседнем ближе к "Макдональдсу". В 7 утра и в 9 утра начинались эти пожары", - рассказала Анна.

В ближайшее время судебная коллегия допросит других потерпевших по этому делу. Среди них - 73-летняя пенсионерка, которой тяжело ходить, но она искала справедливости и давала показания на следствии.

Напомним, силовики считают, что организатором "правительственной ОПГ" мог быть Виктор Кудряшов. Сначала, по версии обвинения, провернуть махинации он предложил министру строительства Николаю Плаксину, потом директору управления капитального строительства (на тот момент) Михаилу Асееву, а впоследствии и министру финансов региона Андрею Прямилову (он умер, пока шло расследование). По данным следствия, в "Правительственную ОПГ" могли входить и "другие неустановленные лица". Недавно суд решил отправить запрос в Минстрой РФ для уточнения того, как планировалось строительство станции.