Самарская область вошла в ТОП-10 регионов по объему привлеченного финансирования МСП в сфере образования

В Самарской области зарегистрировано 1846 малых и средних предприятий, работающих в сфере образования. За год число субъектов МСП в этом секторе выросло на 10%, а за пять лет показатель увеличился на 79%. Основная масса МСП сосредоточена в сегменте дополнительного обучения детей и взрослых — это различные образовательные онлайн и офлайн курсы, автошколы, спортивные секции, языковые школы и др.
Предприниматели в сфере образования активно пользуются мерами господдержки. Так, по объему привлеченного финансирования в рамках Национальной гарантийной системы Самарская область входит в первую десятку регионов России.
НГС объединяет различные инструменты, которые помогают МСП привлекать финансирование. К ним относятся микрозаймы и поручительства, льготные кредиты, "зонтичный" механизм поручительств Корпорации МСП.
"Программы финансовой поддержки дают бизнесу реальные инструменты для работы и развития. Льготное финансирование на специальных условиях позволяет получить средства на запуск нового дела или поддержку действующего предприятия", — подчеркнул зампредседателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.
За год в России количество малых и средних предприятий в образовательной отрасли выросло на 10% и достигло 94,4 тысяч.
С начала 2026 г. объем привлеченного финансирования в рамках Национальной гарантийной системы вырос на 43% почти до 1 млрд руб., а число получателей поддержки — в 2,3 раза.
"МСП активно формируют этот сегмент, предоставляя все больше возможностей для обучения и развития детей в самых разных направлениях и форматах. При создании и развитии таких бизнесов предприниматели стали чаще использовать механизмы господдержки", — заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Более 90% МСП в образовательной среде осуществляют деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей. Только 14% МСП имеют наемных работников.
Получить поддержку начинающие и действующие предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Им доступны инструменты льготного кредитования, консультационные и образовательные мероприятия, помощь со сбытом продукции. Всю информацию по доступным мерам поддержки можно узнать на портале mybiz63.ru и по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63. Эта работа ведется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".
Последние комментарии
... где ЭТОТ; - ИНСТИТУТ ...
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.