Тольяттиазот — один из ключевых партнеров по созданию химического кластера в Самарской области

В Тольятти состоялось открытие кластера среднего профессионального образования в химической отрасли Самарской области. Инициатива была реализована в рамках федерального проекта "Профессионалитет". Одним из ключевых индустриальных партнеров, гарантирующих софинансирование создания и развития кластера, выступил "Тольяттиазот".
Современный учебно-производственный центр с мастерскими и лабораториями для подготовки специалистов создан на базе Тольяттинского химико-технологического колледжа (ТХТК). С момента подписания соглашений о партнерстве с опорными работодателями региона в мае 2025 года здесь был проведен комплекс мероприятий по обновлению инфраструктуры.
Модернизация включала в себя капитальный ремонт аудиторий, создание многофункциональных зон и лабораторий, а также наполнение специализированным оборудованием, соответствующим образовательным и производственным стандартам. Перечень и параметры для укомплектования учебно-технической базы колледжа были сформированы совместно с ТОАЗом, что предоставляет возможность обеспечить практическую подготовку специалистов в том числе по дефицитным профессиям отрасли.
Новый подход к обучению в рамках "Профессионалитета" позволит студентам ТХТК заключать договоры целевого обучения с "Тольяттиазотом" с первых месяцев учебы. Будущие специалисты будут интегрированы не только в производственные процессы, но и в корпоративную культуру компании, смогут получать повышенную стипендию, проходить практику и оплачиваемую стажировку, а главное — гарантируют себе трудоустройство сразу после получения диплома.
Анатолий Шаблинский, генеральный директор АО "ТОАЗ":
"Участие Тольяттиазота в федеральной программе "Профессионалитет" — это не просто благотворительный или социальный проект, это стратегическая инвестиция в будущее. Промышленность Самарской области стремительно развивается, и спрос на квалифицированных рабочих растет ежедневно. Объединяя усилия государства, реального сектора экономики и образовательных организаций, мы создаем уникальную экосистему, где студент уже с первого курса обучается на оборудовании, с которым ему предстоит работать на предприятии, по программам, максимально адаптированным под запросы рынка. Это обеспечивает комплексный подход к профессиональному развитию будущих специалистов для важнейшей отрасли региона — химической промышленности".
Последние комментарии
... где ЭТОТ; - ИНСТИТУТ ...
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.