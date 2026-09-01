Тольяттиазот — один из ключевых партнеров по созданию химического кластера в Самарской области

В Тольятти состоялось открытие кластера среднего профессионального образования в химической отрасли Самарской области. Инициатива была реализована в рамках федерального проекта "Профессионалитет". Одним из ключевых индустриальных партнеров, гарантирующих софинансирование создания и развития кластера, выступил "Тольяттиазот".

Современный учебно-производственный центр с мастерскими и лабораториями для подготовки специалистов создан на базе Тольяттинского химико-технологического колледжа (ТХТК). С момента подписания соглашений о партнерстве с опорными работодателями региона в мае 2025 года здесь был проведен комплекс мероприятий по обновлению инфраструктуры.

Модернизация включала в себя капитальный ремонт аудиторий, создание многофункциональных зон и лабораторий, а также наполнение специализированным оборудованием, соответствующим образовательным и производственным стандартам. Перечень и параметры для укомплектования учебно-технической базы колледжа были сформированы совместно с ТОАЗом, что предоставляет возможность обеспечить практическую подготовку специалистов в том числе по дефицитным профессиям отрасли.

Новый подход к обучению в рамках "Профессионалитета" позволит студентам ТХТК заключать договоры целевого обучения с "Тольяттиазотом" с первых месяцев учебы. Будущие специалисты будут интегрированы не только в производственные процессы, но и в корпоративную культуру компании, смогут получать повышенную стипендию, проходить практику и оплачиваемую стажировку, а главное — гарантируют себе трудоустройство сразу после получения диплома.