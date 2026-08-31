"Опора России" в Самарской области помогает предпринимателям решать любые вопросы

Состоялось очередное общее собрание Самарского регионального отделения "Опоры России". В мероприятии приняли участие заместитель председателя Правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Самарской области Эдуард Харченко, Управляющий Бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов при "Опоре России" Дмитрий Петровичев.
"Для правительства Самарской области общественные организации бизнеса являются надежными партнерами и важными площадками для прямого диалога с предпринимательским сообществом. Благодаря такому взаимодействию мы видим реальные проблемы бизнеса, оцениваем эффективность действующих мер поддержки и вырабатываем решения, необходимые для развития экономики региона", — отметил в приветственной речи Павел Финк.
Глава минэкономразвития также подчеркнул, что в текущих экономических условиях роль общественных объединений предпринимателей существенно возрастает. И здесь надежным партнером выступает "Опора России" — она консолидирует активных и неравнодушных предпринимателей, представляет интересы микро, малого и среднего бизнеса, обеспечивает содержательный диалог с органами власти.
В текущем году основной повесткой общего собрания стало проведение отчетно-выборной кампании, ключевым вопросом — переизбрание председателя регионального отделения на новый срок полномочий. Кроме того, были рассмотрены основные направления развития отделения на период до 2030 года.
"Традиционно в фокусе внимания предпринимательская повестка, развитие бизнеса, помощь предпринимателям в решении абсолютно разных вопросов. Это и получение льготного финансирования, решение сложных отраслевых вопросов, внесение законодательных инициатив, а также разбор персональных кейсов и моментов, которые беспокоят отдельного предпринимателя. В Самарской области более 140 тысяч субъектов МСП, поэтому вопросов у бизнеса всегда много. Глобальные налоговые изменения, атаки на склады маркетплейсов тревожат предпринимателей, требуют большого участия общественных организаций, и мы стараемся помогать", — подытожил председатель Самарского регионального отделения "Опоры России" Алексей Ульянин.
"Опора России" — крупнейшее объединение предпринимателей в стране, которое насчитывает более 400 тыс. участников. В Самарской области организация объединяет почти 500 субъектов малого и среднего бизнеса.
В федеральном рейтинге Самарское региональное отделение занимает 12-е место и 2-е место среди субъектов Приволжского федерального округа.
Последние комментарии
... где ЭТОТ; - ИНСТИТУТ ...
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.