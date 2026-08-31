"Опора России" в Самарской области помогает предпринимателям решать любые вопросы

Состоялось очередное общее собрание Самарского регионального отделения "Опоры России". В мероприятии приняли участие заместитель председателя Правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Самарской области Эдуард Харченко, Управляющий Бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов при "Опоре России" Дмитрий Петровичев.

"Для правительства Самарской области общественные организации бизнеса являются надежными партнерами и важными площадками для прямого диалога с предпринимательским сообществом. Благодаря такому взаимодействию мы видим реальные проблемы бизнеса, оцениваем эффективность действующих мер поддержки и вырабатываем решения, необходимые для развития экономики региона", — отметил в приветственной речи Павел Финк.

Глава минэкономразвития также подчеркнул, что в текущих экономических условиях роль общественных объединений предпринимателей существенно возрастает. И здесь надежным партнером выступает "Опора России" — она консолидирует активных и неравнодушных предпринимателей, представляет интересы микро, малого и среднего бизнеса, обеспечивает содержательный диалог с органами власти.

В текущем году основной повесткой общего собрания стало проведение отчетно-выборной кампании, ключевым вопросом — переизбрание председателя регионального отделения на новый срок полномочий. Кроме того, были рассмотрены основные направления развития отделения на период до 2030 года.

"Традиционно в фокусе внимания предпринимательская повестка, развитие бизнеса, помощь предпринимателям в решении абсолютно разных вопросов. Это и получение льготного финансирования, решение сложных отраслевых вопросов, внесение законодательных инициатив, а также разбор персональных кейсов и моментов, которые беспокоят отдельного предпринимателя. В Самарской области более 140 тысяч субъектов МСП, поэтому вопросов у бизнеса всегда много. Глобальные налоговые изменения, атаки на склады маркетплейсов тревожат предпринимателей, требуют большого участия общественных организаций, и мы стараемся помогать", — подытожил председатель Самарского регионального отделения "Опоры России" Алексей Ульянин.

"Опора России" — крупнейшее объединение предпринимателей в стране, которое насчитывает более 400 тыс. участников. В Самарской области организация объединяет почти 500 субъектов малого и среднего бизнеса.

В федеральном рейтинге Самарское региональное отделение занимает 12-е место и 2-е место среди субъектов Приволжского федерального округа.