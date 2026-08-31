В Самарской области торжественно открыли первый официальный дилерский центр VOLGA АсАвто

27 августа в Самарской области состоялось торжественное открытие первого официального дилерского центра нового российского автомобильного бренда VOLGA. Первым официальным дилером марки в регионе стала Группа компаний "АсАвто".
Новый дилерский центр расположен по адресу: Самара, Пожарный проезд, 4, пгт Стройкерамика.
Открытие стало значимым событием для регионального автомобильного рынка. ГК "АсАвто" первой в Самарской области получила официальное дилерство VOLGA. Это стало результатом многолетней работы компании, ее профессиональной экспертизы и репутации надежного партнера на автомобильном рынке.
Сегодня Группа компаний "АсАвто" работает в отрасли уже 16 лет, развивает современную дилерскую сеть и представляет более десяти автомобильных брендов. В портфель компании входят ведущие китайские марки и новые российские автомобили, создаваемые по современным международным стандартам.
Прямой диалог с журналистами
Перед торжественным открытием состоялась пресс-конференция для представителей региональных средств массовой информации. На вопросы журналистов ответили Сергей Козлов, начальник управления дирекции стратегии и бренда VOLGA, специально приехавший на мероприятие из Нижнего Новгорода, где расположено производство автомобилей VOLGA, а также Евгения Алексеева, генеральный директор Группы компаний "АсАвто".
В ходе общения с журналистами участники пресс-конференции обсудили развитие нового российского бренда, изменения на автомобильном рынке, роль дилерской инфраструктуры и перспективы VOLGA в Самарской области и Поволжье.
"У VOLGA очень сильное имя и большая история. Но для нас важнее другое: сегодня мы создаем новую историю, которую будут оценивать не по воспоминаниям, а по автомобилям, технологиям и реальному опыту наших клиентов. Именно так формируется доверие к бренду будущего", — отметил Сергей Козлов, начальник управления дирекции стратегии и бренда VOLGA.
Он подчеркнул, что развитие бренда напрямую связано с созданием качественной дилерской инфраструктуры и возможностью для покупателей лично познакомиться с автомобилями.
"Новый автомобильный бренд невозможно построить только рекламой. Покупатель должен увидеть автомобиль, сесть за руль, проверить его в реальной эксплуатации, получить ответы на технические вопросы и понимать, кто будет сопровождать его после покупки. Доверие формируется через продукт, сервис и реальный клиентский опыт. Именно поэтому для VOLGA так важны профессиональные дилерские партнеры", — подчеркнул Сергей Козлов.
Отдельное внимание на пресс-конференции было уделено значению Самарской области для развития нового бренда.
"Самарская область — один из ключевых автомобильных регионов России. Здесь сильная автомобильная культура, высокий уровень экспертизы и очень требовательный покупатель. Для нас особенно важно быть представленными здесь профессионально и на высоком уровне. Поэтому мы рады, что первым официальным дилером VOLGA в регионе стала Группа компаний "АсАвто" — компания с серьезной экспертизой, развитой инфраструктурой и пониманием современного автомобильного рынка", — отметил Сергей Козлов.
Со своей стороны Евгения Алексеева подчеркнула стратегическую значимость проекта для Группы компаний "АсАвто".
"Открытие первого дилерского центра VOLGA в Самарской области — стратегически важное событие для нашей компании и для регионального рынка в целом. Для АсАвто это не просто новый бренд в портфеле. Это возможность стать частью нового этапа развития российского автомобилестроения и представить покупателям современный, высокотехнологичный продукт российского производства", — отметила Евгения Алексеева, генеральный директор ГК "АсАвто".
По ее словам, решение развивать бренд VOLGA соответствует долгосрочной стратегии компании.
"Мы внимательно следим за тем, что происходит в мировом и отечественном автопроме. Для нас важно, что VOLGA — это современный продукт с инженерными решениями мирового уровня. Бренд отвечает на реальный запрос покупателя: российская идентичность плюс актуальные технологии. Для нас это еще и важная миссия — быть причастными к развитию отечественного автомобилестроения и отвечать на запрос региона на современные, технологичные автомобили", — подчеркнула Евгения Алексеева.
Еще одним важным результатом открытия нового дилерского центра станет появление в регионе полноценной инфраструктуры для владельцев автомобилей VOLGA.
"Жители Самарской области одними из первых в стране получают полноценный официальный сервис VOLGA от АсАвто: продажи, гарантийное обслуживание, экспертизу — все в одном месте. Уже сейчас в нашем дилерском центре представлена вся модельная линейка, любой автомобиль VOLGA можно испытать на тест-драйве и задать все вопросы в рамках живого общения с нашими экспертами", — добавила генеральный директор ГК "АсАвто".
Торжественное открытие и знакомство с линейкой автомобилей VOLGA
После пресс-конференции состоялась торжественная церемония открытия дилерского центра. Гости мероприятия познакомились со всей модельной линейкой VOLGA: флагманским кроссовером VOLGA K50, седаном бизнес-класса VOLGA C50 и универсальным кроссовером VOLGA K40.
Центральной частью вечера стала экспертная презентация автомобилей с демонстрацией технических решений, функциональных возможностей и технологий. Гости смогли подробно рассмотреть модели, задать вопросы представителям бренда и специалистам дилерского центра, а также принять участие в тест-драйвах.
Для посетителей была организована насыщенная программа с интерактивными площадками для детей и взрослых — вязание "волжского" узла из паракорда (гости своими руками создавали для себя эксклюзивные автомобильные брелки), конструирование полигональных сердец и арт-объекта I LOVE VOLGA, фотозонами с символом бренда VOLGA — собаками хаски, "Волжским сетом" — настоящим гастрономическим фуршетом, подарками от партнеров вечера — СОВКОМБАНКА и CARCADE лизинга, а также главным подарком вечера — семейной путевки по тревел-маршруту выходного дня от проекта "Точка на карте" (путешествия по Самарской области).
Отдельное внимание было уделено условиям приобретения автомобилей. В день открытия для первых клиентов действовало специальное предложение: при оформлении контракта на автомобиль VOLGA покупатель получал 150 000 рублей на дополнительное оборудование по своему выбору.
Новый этап для рынка региона
Открытие первого официального дилерского центра VOLGA стало еще одним свидетельством трансформации российского автомобильного рынка. Сегодня для покупателя важен не только сам автомобиль, но и уровень экспертизы дилера, доступность сервиса, уверенность в дальнейшем сопровождении и качество взаимодействия с брендом.
Для Группы компаний "АсАвто" запуск нового дилерского центра стал очередным шагом в развитии компании как одного из ключевых игроков автомобильного рынка Поволжья и подтверждением ее готовности участвовать в формировании нового этапа российского авторитейла.
"Открытие дилерского центра — это только начало. Наша задача — развивать VOLGA в Самарской области, знакомить покупателей с брендом, формировать культуру владения и обеспечивать высокий уровень сервиса. Мы рассчитываем, что этот дилерский центр станет не просто местом продажи автомобилей, а полноценной площадкой знакомства с брендом, его технологиями и философией", — подчеркнула Евгения Алексеева.
Дилерский центр VOLGA АсАвто уже работает в ежедневном режиме. Здесь представлена вся модельная линейка бренда, доступны консультации специалистов, тест-драйвы, оформление автомобилей, гарантийное и сервисное обслуживание.
Реклама. ИП Алексеева Евгения Владимировна
ERID: 2VSb5z11FG6
ИНН: 632108123230