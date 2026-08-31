В Самарской области торжественно открыли первый официальный дилерский центр VOLGA АсАвто

27 августа в Самарской области состоялось торжественное открытие первого официального дилерского центра нового российского автомобильного бренда VOLGA. Первым официальным дилером марки в регионе стала Группа компаний "АсАвто".

фото: Александра Белова

Новый дилерский центр расположен по адресу: Самара, Пожарный проезд, 4, пгт Стройкерамика.

Открытие стало значимым событием для регионального автомобильного рынка. ГК "АсАвто" первой в Самарской области получила официальное дилерство VOLGA. Это стало результатом многолетней работы компании, ее профессиональной экспертизы и репутации надежного партнера на автомобильном рынке.

Сегодня Группа компаний "АсАвто" работает в отрасли уже 16 лет, развивает современную дилерскую сеть и представляет более десяти автомобильных брендов. В портфель компании входят ведущие китайские марки и новые российские автомобили, создаваемые по современным международным стандартам.

Прямой диалог с журналистами

Перед торжественным открытием состоялась пресс-конференция для представителей региональных средств массовой информации. На вопросы журналистов ответили Сергей Козлов, начальник управления дирекции стратегии и бренда VOLGA, специально приехавший на мероприятие из Нижнего Новгорода, где расположено производство автомобилей VOLGA, а также Евгения Алексеева, генеральный директор Группы компаний "АсАвто".

В ходе общения с журналистами участники пресс-конференции обсудили развитие нового российского бренда, изменения на автомобильном рынке, роль дилерской инфраструктуры и перспективы VOLGA в Самарской области и Поволжье.

"У VOLGA очень сильное имя и большая история. Но для нас важнее другое: сегодня мы создаем новую историю, которую будут оценивать не по воспоминаниям, а по автомобилям, технологиям и реальному опыту наших клиентов. Именно так формируется доверие к бренду будущего", — отметил Сергей Козлов, начальник управления дирекции стратегии и бренда VOLGA.

Он подчеркнул, что развитие бренда напрямую связано с созданием качественной дилерской инфраструктуры и возможностью для покупателей лично познакомиться с автомобилями.

"Новый автомобильный бренд невозможно построить только рекламой. Покупатель должен увидеть автомобиль, сесть за руль, проверить его в реальной эксплуатации, получить ответы на технические вопросы и понимать, кто будет сопровождать его после покупки. Доверие формируется через продукт, сервис и реальный клиентский опыт. Именно поэтому для VOLGA так важны профессиональные дилерские партнеры", — подчеркнул Сергей Козлов.

Отдельное внимание на пресс-конференции было уделено значению Самарской области для развития нового бренда.

"Самарская область — один из ключевых автомобильных регионов России. Здесь сильная автомобильная культура, высокий уровень экспертизы и очень требовательный покупатель. Для нас особенно важно быть представленными здесь профессионально и на высоком уровне. Поэтому мы рады, что первым официальным дилером VOLGA в регионе стала Группа компаний "АсАвто" — компания с серьезной экспертизой, развитой инфраструктурой и пониманием современного автомобильного рынка", — отметил Сергей Козлов.

фото: Александра Белова

Со своей стороны Евгения Алексеева подчеркнула стратегическую значимость проекта для Группы компаний "АсАвто".

"Открытие первого дилерского центра VOLGA в Самарской области — стратегически важное событие для нашей компании и для регионального рынка в целом. Для АсАвто это не просто новый бренд в портфеле. Это возможность стать частью нового этапа развития российского автомобилестроения и представить покупателям современный, высокотехнологичный продукт российского производства", — отметила Евгения Алексеева, генеральный директор ГК "АсАвто".

По ее словам, решение развивать бренд VOLGA соответствует долгосрочной стратегии компании.

"Мы внимательно следим за тем, что происходит в мировом и отечественном автопроме. Для нас важно, что VOLGA — это современный продукт с инженерными решениями мирового уровня. Бренд отвечает на реальный запрос покупателя: российская идентичность плюс актуальные технологии. Для нас это еще и важная миссия — быть причастными к развитию отечественного автомобилестроения и отвечать на запрос региона на современные, технологичные автомобили", — подчеркнула Евгения Алексеева.

Еще одним важным результатом открытия нового дилерского центра станет появление в регионе полноценной инфраструктуры для владельцев автомобилей VOLGA.

"Жители Самарской области одними из первых в стране получают полноценный официальный сервис VOLGA от АсАвто: продажи, гарантийное обслуживание, экспертизу — все в одном месте. Уже сейчас в нашем дилерском центре представлена вся модельная линейка, любой автомобиль VOLGA можно испытать на тест-драйве и задать все вопросы в рамках живого общения с нашими экспертами", — добавила генеральный директор ГК "АсАвто".

Торжественное открытие и знакомство с линейкой автомобилей VOLGA

После пресс-конференции состоялась торжественная церемония открытия дилерского центра. Гости мероприятия познакомились со всей модельной линейкой VOLGA: флагманским кроссовером VOLGA K50, седаном бизнес-класса VOLGA C50 и универсальным кроссовером VOLGA K40.

Центральной частью вечера стала экспертная презентация автомобилей с демонстрацией технических решений, функциональных возможностей и технологий. Гости смогли подробно рассмотреть модели, задать вопросы представителям бренда и специалистам дилерского центра, а также принять участие в тест-драйвах.

Для посетителей была организована насыщенная программа с интерактивными площадками для детей и взрослых — вязание "волжского" узла из паракорда (гости своими руками создавали для себя эксклюзивные автомобильные брелки), конструирование полигональных сердец и арт-объекта I LOVE VOLGA, фотозонами с символом бренда VOLGA — собаками хаски, "Волжским сетом" — настоящим гастрономическим фуршетом, подарками от партнеров вечера — СОВКОМБАНКА и CARCADE лизинга, а также главным подарком вечера — семейной путевки по тревел-маршруту выходного дня от проекта "Точка на карте" (путешествия по Самарской области).

Отдельное внимание было уделено условиям приобретения автомобилей. В день открытия для первых клиентов действовало специальное предложение: при оформлении контракта на автомобиль VOLGA покупатель получал 150 000 рублей на дополнительное оборудование по своему выбору.

фото: Александра Белова

Новый этап для рынка региона

Открытие первого официального дилерского центра VOLGA стало еще одним свидетельством трансформации российского автомобильного рынка. Сегодня для покупателя важен не только сам автомобиль, но и уровень экспертизы дилера, доступность сервиса, уверенность в дальнейшем сопровождении и качество взаимодействия с брендом.

Для Группы компаний "АсАвто" запуск нового дилерского центра стал очередным шагом в развитии компании как одного из ключевых игроков автомобильного рынка Поволжья и подтверждением ее готовности участвовать в формировании нового этапа российского авторитейла.

"Открытие дилерского центра — это только начало. Наша задача — развивать VOLGA в Самарской области, знакомить покупателей с брендом, формировать культуру владения и обеспечивать высокий уровень сервиса. Мы рассчитываем, что этот дилерский центр станет не просто местом продажи автомобилей, а полноценной площадкой знакомства с брендом, его технологиями и философией", — подчеркнула Евгения Алексеева.

Дилерский центр VOLGA АсАвто уже работает в ежедневном режиме. Здесь представлена вся модельная линейка бренда, доступны консультации специалистов, тест-драйвы, оформление автомобилей, гарантийное и сервисное обслуживание.