Авито стал лауреатом премии "MIMS Automobility Awards 2026"

Эксперты автоиндустрии назвали Авито лучшей онлайн-платформой для подбора автозапчастей. Церемония награждения состоялась в рамках международной выставки запасных частей, автокомпонентов, оборудования и товаров для технического обслуживания автомобилей MIMS Automobility Санкт-Петербург 2026.
Номинантов оценивали по нескольким критериям: качественный подбор запчастей, категоризация, количество представленных брендов и покрытие рынка. Определение победителей в номинации "еКоммерс 2026" осуществлялось голосованием в среде профессионального сообщества — лучшую площадку выбирали автомобильные ассоциации и представители бизнеса по продаже автозапчастей.
В заключительный день работы выставки награду вручили директору бизнес-направления "Запчасти и Автосервисы" в Авито Алексею Головину.
"Сегодня платформу ежедневно посещает более 5 млн автовладельцев, а каждую минуту совершается до 100 сделок — от покупки до установки автокомпонентов. Чтобы помочь пользователям ориентироваться в многообразии предложений, мы развиваем технологические цифровые решения, которые помогают сделать правильный выбор и безопасно приобрести или продать автокомпоненты. Одно из таких решений — Гараж Авито. В нем пользователи виртуально "паркуют" свой автомобиль, и сервис предлагает владельцу запчасти, подходящие именно для его машины. На данный момент в Гараже "припарковано" 10 млн автомобилей — это порядка 20% от всех автомобилей, зарегистрированных в России", — рассказал Алексей Головин на церемонии награждения.
В прошлом году на "MIMS Automobility Moscow 2025" Авито признали лучшей онлайн‑платформой для продажи автотоваров. Признание в качестве лучшей площадки для подбора автозапчастей подтвердило правильность выбранного курса — он направлен на упрощение подбора и обеспечение безопасности покупки. На данный момент данными о совместимости с моделью автомобиля покрыто 85% ассортимента запчастей для легковых авто. Для подтверждения качества товаров развивается сервис "Гарантия от производителя": такую гарантию уже имеет более 40% новых запчастей для легковых автомобилей на Авито. Партнерами сервиса стали 600 компаний.
Последние комментарии
... где ЭТОТ; - ИНСТИТУТ ...
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.