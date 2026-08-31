Авито стал лауреатом премии "MIMS Automobility Awards 2026"

Эксперты автоиндустрии назвали Авито лучшей онлайн-платформой для подбора автозапчастей. Церемония награждения состоялась в рамках международной выставки запасных частей, автокомпонентов, оборудования и товаров для технического обслуживания автомобилей MIMS Automobility Санкт-Петербург 2026.

Номинантов оценивали по нескольким критериям: качественный подбор запчастей, категоризация, количество представленных брендов и покрытие рынка. Определение победителей в номинации "еКоммерс 2026" осуществлялось голосованием в среде профессионального сообщества — лучшую площадку выбирали автомобильные ассоциации и представители бизнеса по продаже автозапчастей.

В заключительный день работы выставки награду вручили директору бизнес-направления "Запчасти и Автосервисы" в Авито Алексею Головину.

"Сегодня платформу ежедневно посещает более 5 млн автовладельцев, а каждую минуту совершается до 100 сделок — от покупки до установки автокомпонентов. Чтобы помочь пользователям ориентироваться в многообразии предложений, мы развиваем технологические цифровые решения, которые помогают сделать правильный выбор и безопасно приобрести или продать автокомпоненты. Одно из таких решений — Гараж Авито. В нем пользователи виртуально "паркуют" свой автомобиль, и сервис предлагает владельцу запчасти, подходящие именно для его машины. На данный момент в Гараже "припарковано" 10 млн автомобилей — это порядка 20% от всех автомобилей, зарегистрированных в России", — рассказал Алексей Головин на церемонии награждения.

В прошлом году на "MIMS Automobility Moscow 2025" Авито признали лучшей онлайн‑платформой для продажи автотоваров. Признание в качестве лучшей площадки для подбора автозапчастей подтвердило правильность выбранного курса — он направлен на упрощение подбора и обеспечение безопасности покупки. На данный момент данными о совместимости с моделью автомобиля покрыто 85% ассортимента запчастей для легковых авто. Для подтверждения качества товаров развивается сервис "Гарантия от производителя": такую гарантию уже имеет более 40% новых запчастей для легковых автомобилей на Авито. Партнерами сервиса стали 600 компаний.